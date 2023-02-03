Председатель Палаты представителей провел приём граждан в Докшицах

Новости Беларуси. Каждое обращение граждан должно быть услышано, а решение найдено. Такое мнение высказал председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Владимир Андрейченко 3 февраля провел прием граждан в Докшицком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трудоустройство, жилищные и бытовые вопросы – проблемы поднимались самые разные. Так, жительница агрогородка Парафьяново пришла с наболевшей проблемой: во время проливных дождей или таяния снега приусадебные участки на ее улице подтапливает. Вода проникает даже в дома.

Вера Козлова, жительница агрогородка Парафьяново: Видели вы: два кирпича в воде, значит, сырость вся у меня в хате. Также и постройки все в воде стоят. Это не только у меня, но и у соседей, они обижаются, что я их подтапливаю. Но я знаю, что тут уже будет вопрос решен.

Звучали на приеме не только жалобы, но и предложения. С инициативой выступила одна из семей. Их волнует отсутствие спортивно-развлекательной инфраструктуры для молодежи в деревне Березино. В населенном пункте проживает около 20 малышей и подростков. А вот досуга для них никакого не организовано.

Галина Дроздова, жительница деревни Осетище: Занять можно ребенка в первую очередь спортом, это полезно и замечательно. К сожалению, в этой деревне нет ни одной секции. Ответом удовлетворены. До 1 мая сказали, что это реализуется.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Личный прием – это контакт государства и граждан Республики Беларусь. И конечно, мы всегда при проведении этих приемов рассматриваем конструктивно вопросы, стараемся найти какой-то компромисс, прийти к нему, хотя не всегда это просто получается. Ну и важно то, что все-таки эти приемы общения с населением помогают нам и в плане совершенствования нашего законодательства.

Как показал прием, люди меньше стали обращаться с системными вопросами, такими как проблемы ЖКХ или здравоохранения. А это значит, что чиновники научились слышать проблемы людей и стараются их решать на местном уровне.