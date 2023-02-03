Активно ведётся разведка полезных ископаемых. Как работают белорусские геологи?

Изучение подземных вод, определение состава почвы, оценка природного камня, разработка геологических карт – это и многое другое изучается работниками филиала «Института геологии». В этих стенах ежедневно происходят эксклюзивные открытия и активно ведется разведка полезных ископаемых.

Ольга Васнева, заместитель директора филиала «Институт геологии»:

Для сохранения такого важного компонента окружающей среды, как подземные воды, проводится мониторинг подземных вод. На территории республики расположено порядка 95 гидрогеологических постов – это порядка 300 наблюдательных скважин. Это наблюдение за уровневым режимом и за качеством подземных вод. Изменение уровней происходит в зависимости от атмосферных осадков. Сотрудники составляют «Комплект цифровых карт» основных водоносных горизонтов в пределах бассейнов рек Днепр и Западный Буг. Работа затрагивает один из важных вопросов – обеспечение населения пресной водой.

Ольга Васнева:

Мы видим, что качество подземных вод в основном соответствует установленным требованиям, иногда наблюдаем повышенное содержание нитратов. Страна у нас занимается сельским хозяйством, это естественно приводит к тому, что в подземных водах мы иногда наблюдаем соединение нитратов. Прикладные научные исследования института нацелены на получение новой геологической информации в виде карт, схем, моделей, заключений, рекомендаций, необходимых для обоснования и проведения геологоразведочных работ. Составлены различные варианты разномасштабных карт на бумажном и цифровых носителях. Работы выполняются в рамках государственной программы: «Охрана окружающей среды, устойчивое использование природных ресурсов».

Виктор Силуянов, заместитель начальника отдела геологии и геохимии нефти и газа филиала «Институт геологии»:

В Припятском прогибе первое месторождение нефти открыто на скважине Ельская 2 еще в далеком 1953 году. Там приток нефти был около 16 кубов в сутки, то есть достаточно много. Сейчас фактически имеется 5 больших месторождений, которые дают 60,6 % запасов нефти в Беларуси.

Самыми крупными по запасам являются Осташковичское и Речицкое месторождения. Следом – Вишанское, Южно-Осташковичское и Южно-Сосновское. Виктор Силуянов:

Поиск нефти в условиях Припятского прогиба имеет большое значение. В отделе производятся следующие работы – это исследование галита, нефтеперспективных зон. Один из способов поиска и оценки нефтегазоносности – это сейсморазведка. Она может оценивать трещиноватость, только макро- и мегаобъемов. Есть несколько способов получения таких данных: переработка материла прошлых лет с помощью новых программ и проведение атрибутного анализа. Второй путь позволяет уменьшить затраты, что удобнее и проще.