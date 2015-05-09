Прямое включение из Могилёва. Историк Игорь Марзалюк дал интервью телеканалу СТВ

В Могилёве торжественно завершился марш воинских частей и парад ветеранов Великой Отечественной. В самом разгаре - культурно-массовая программа и народное гуляние.

Как на Ваш взгляд, много еще пробелов этой самой страшной войны 20 века?

Игорь Марзалюк, археолог, краевед, педагог, профессор истории, член совета Республики Беларусь Национального собрания Республики Беларусь:

И вправду, вы истории этой войны очень много белых пятен после той войны, когда наш народ буквально из пепла, буквально из ничего (ведь осталась только часть построек), оставались только сиротливые камни печей от целых поселений и вот из этого ничего наш народ по миллиметру, по сантиметру отвоевывал уже в мирной жизни свое счастье.

Ученые архивисты постоянно находят новые факты о Великой войне, но, к сожалению, есть и «чёрные копатели», который стремятся на этом только лишь заработать. Какой ущерб они наносят своей незаконной деятельностью?

Игорь Марзалюк, археолог, краевед, педагог, профессор истории, член совета Республики Беларусь Национального собрания Республики Беларусь:

Такие действия являются грубыми нарушениями законодательства Республики Беларусь. Когда вы позволяете себе это, когда вы проходите мимо, видите людей с боевыми орденами, на которых кровь наших дедов и прадедов, то вы уже не имеете никакого уважения…

Сегодня попытки переписать историю в странах Запада и не только приобрели целенаправленный характер. Как же нам противостоять этому?

Игорь Марзалюк, археолог, краевед, педагог, профессор истории, член совета Республики Беларусь Национального собрания Республики Беларусь:

Во-первых, мы должны нормально, коллективно относиться к своей коллективной памяти. Потому что для белорусов победа в Великой Отечественной войне - одна из сложнейших предметов национальной гордости коллективной национальной идентичности. Будем рассказывать своим детям про их прадедов, про их дедов и будем учить историю этой Великой победы.