Председатель Минского городского совета депутатов провёл встречу с избирателями. Какие вопросы обсуждали?
Новости Беларуси. Все меньше времени остается да самого важного политического события, сообщили в программе «Большой город» на СТВ. Большой город готовится принять Всебелорусское народное собрание. Напомним, оно пройдет 11-12 февраля. Шестой по счету форум соберет 2 700 участников и приглашенных. Делегатам предстоит детально обсудить основные вопросы социально-экономического и общественно-политического развития страны на ближайшие пять лет.
Столицу представят 370 человек: от рабочих, строителей, промышленников, врачей, учителей и предпринимателей до руководителей предприятий. Примут участие и все депутаты Минского городского совета, а их 55 человек. А ведь за каждым закреплены десятки тысяч столичных жителей. А теперь представьте, сколько собрано предложение и идей по улучшению жизни в большом городе.
Илона Волынец, ведущая:
С какими инициативами идут делегаты на общенациональный диалог, каким видят наше с вами будущее? Об этом и многом другом поговорим с нашим гостем. У нас в студии председатель Минского городского совета депутатов Андрей Бугров. Насколько я знаю, буквально перед тем, как зайти к нам в студию, вы встречались со своими избирателями. Расскажите, в чем была проблема, предложение? Как все прошло?
Андрей Бугров, председатель Минского городского совета депутатов:
Да, перед тем как к вам приехать, у меня была встреча по обращению одного жителя нашей замечательной столицы. Вопрос касался непосредственно урегулирования спорных моментов в части землепользования. Это частный сектор. У нас существует такая практика, и я уверен, что это очень правильно и необходимо, когда председатель горсовета, председатель профильной комиссии, который будет рассматривать вопрос по обращению гражданина, выезжает на место, на месте прорабатывает этот вопрос, общается с жильцами. Результативность сразу повышается в разы, потому что положить все на письмо, на бланк довольно-таки трудно. Конечно же, надо выслушать одну сторону, другую, необходимо получить ответы соответствующих служб, которые наделены правом давать разъяснения. Поэтому выехать, посмотреть, вникнуть в проблему – обязанность любого депутата.
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