Председатель Минского городского совета депутатов провёл встречу с избирателями. Какие вопросы обсуждали?

Новости Беларуси. Все меньше времени остается да самого важного политического события, сообщили в программе « Большой город » на СТВ. Большой город готовится принять Всебелорусское народное собрание. Напомним, оно пройдет 11-12 февраля. Шестой по счету форум соберет 2 700 участников и приглашенных. Делегатам предстоит детально обсудить основные вопросы социально-экономического и общественно-политического развития страны на ближайшие пять лет.

Столицу представят 370 человек: от рабочих, строителей, промышленников, врачей, учителей и предпринимателей до руководителей предприятий. Примут участие и все депутаты Минского городского совета, а их 55 человек. А ведь за каждым закреплены десятки тысяч столичных жителей. А теперь представьте, сколько собрано предложение и идей по улучшению жизни в большом городе.

Илона Волынец, ведущая:

С какими инициативами идут делегаты на общенациональный диалог, каким видят наше с вами будущее? Об этом и многом другом поговорим с нашим гостем. У нас в студии председатель Минского городского совета депутатов Андрей Бугров. Насколько я знаю, буквально перед тем, как зайти к нам в студию, вы встречались со своими избирателями. Расскажите, в чем была проблема, предложение? Как все прошло?