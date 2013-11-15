В первый день осеннего призыва в войска из Минска отправились 140 человек

Новости Беларуси. Подкрепление прибыло. 140 юных минчан сегодня пополнили ряды внутренних войск Беларуси.

От сборного пункта на улице Ангарской новобранцы отправились в части внутренних войск МВД, Госпогранкомитета и отдельные армейские подразделения.

Проводить призывников пришли родственники и друзья. Впереди у будущих защитников отечества — курс начальной военной подготовки. Офицеры и сержанты обучат ребят строевым приемам, обращению с оружием, проведут занятия по изучению воинских уставов. Отправка новобранцев продлится до 30 ноября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анатолий Романенко, военный комиссар Военного комиссариата Минска:

Призывники более осознанно с каждым годом относятся к службе во вооруженных силах. У нас из года в год сокращается количество уклоняющихся от службы, повышается уровень образования, подготовки призывников. Поэтому на комплектование вооруженных сил идут подготовленные во всех отношениях молодые люди.

Евгений Воронько, призывник:

Я приветствую армейскую службу и советую, конечно, всем пройти этот этап жизни. Хороший этап, воспитывает из мальчика парня.