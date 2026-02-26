Председатель Миноблисполкома провёл приём граждан в Воложине

Ремонт дорог, улучшение жилищных условий, благоустройство дворов, а также качество медобслуживания. Председатель Миноблисполкома провел личный прием граждан в Воложине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросы поступали разные. Большинство, традиционно, связано со строительством жилья, модернизацией и капремонтом социальных объектов. Земельные вопросы – в приоритете.
Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:
Вопросы непростые, поскольку затрагивают интересы различных сторон. Ну и наша задача – найти в рамках действующего законодательства приемлемые компромиссные подходы для того, чтобы эти ситуации урегулировать.
Многие ситуации решены на месте, остальные взяты на контроль. Такая форма работы с людьми позволяет оперативно разбираться в проблемных ситуациях и определять конкретные пути их решения.