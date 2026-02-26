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Лукашенко отметил значительный вклад «Белоруснефти» в экономику страны и социальную стабильность

26 февраля 2026 07:56
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Эта компания вносит значительный вклад в экономику страны и социальную стабильность. Государственное производственное объединение «Белоруснефть» отмечает 60-летие основания. Это не просто круглая дата, а важная веха в истории отечественной промышленности – отметил Президент Беларуси, поздравляя работников и ветеранов объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко отметил значительный вклад «Белоруснефти» в экономику страны и социальную стабильность-2

«Созданное как часть топливно-энергетического комплекса Советского Союза – предприятие стало надежной опорой для экономики страны. «Белоруснефть» сейчас занимается не только бурением и добычей черного золота, но и развивает самую широкую в стране сеть АЗС, является национальным оператором зарядной инфраструктуры для электромобилей, постоянно внедряет передовые технологии в производство и управление. А последовательная государственная политика и слаженная работа коллектива позволяют эффективно отвечать на вызовы времени и решать важнейшие стратегические задачи», – констатировал глава государства. 

Лукашенко отметил значительный вклад «Белоруснефти» в экономику страны и социальную стабильность-4

География деятельности организации давно вышла за пределы Беларуси и включает такие страны, как Россия, Китай, Эквадор и другие, где она успешно работает, ее знают и ценят как надежного партнера. «Белоруснефть» вносит значительный вклад как в экономику, так и в социальную стабильность, развитие регионов, поддержку культуры, образования и спорта», – подчеркнул Александр Лукашенко.

# Александр Лукашенко # Предприятия Беларуси

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