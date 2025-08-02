Аграрии Минской области приближаются к полумиллионному рубежу по намолоту

Жатва – вопрос стратегический. Обеспечить страну хлебом нужно во что бы то ни стало. Такую задачу ставит Президент. Потому механизаторы трудятся без выходных, стараясь не упустить ни одного погожего дня и даже часа. Такая нацеленность на результат дает свои плоды – в прямом смысле слова. Аграрии Минской области уже приближаются к полумиллионному рубежу по намолоту, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активно работы ведутся в одном из образцовых предприятий региона: на экспериментальной базе «Натальевск». Местные комбайнеры отправили в закрома 756 тонн рапса. Убрано порядка 200 гектаров. Что составляет 30 % от всей территории.

Сергей Бабинович, главный агроном экспериментальной базы «Натальевск»:

В целом рапс, я считаю, для этого года даже очень хороший, ну, сохранился. Мы даже не ожидали, что придем к уборке с таким результатом по рапсу. На сегодняшний день, я повторяю, 40 центнеров пока идет средняя урожайность. Работа агронома такая творческая, нам приходится просто подстраиваться под эти условия погодные, где-то что-то отклоняться от традиционной технологии, где-то какие-то применять приемы.

Урожайность базы «Натальевск» в Червенском районе – приблизительно 42 центнера с гектара. Капризы погоды не мешают механизаторам. К делу подходят с умом, и как результат – намолот идет согласно заявленному плану. Есть в хозяйстве и семейный экипаж. Супруги Тарасик в жизни и в поле рука об руку.

Андрей Тарасик, механизатор экспериментальной базы «Натальевск»:

Работаем, если позволяет погода, полный световой день, даже иногда в позднее время суток, как позволяет нам погода, потому что это нужно убрать вовремя и в срок. Очень большая ответственность за то, что нужно качественно это убрать, в срок, без потерь.