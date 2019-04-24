Предприятия Белкоопсоюза испекут к Пасхе 460 тонн сдобы

Новости Беларуси. К празднику готовы: 460 тонн ароматной выпечки изготовят в Белкоопсоюзе к Пасхе. Уже 25 апреля на прилавках магазинов кооперации появятся ароматные куличи и пироги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сдобу украсят шоколадной глазурью, помадкой, посыпками и тематическими рисунками. Примечательно, что за каждым таким изделием – местная пекарня со своими традициями и акцентом на натуральность и здоровое питание.

Татьяна Косякова, заместитель начальника управления промышленности Белкоопсоюза:

Используется концентрат стевии, который применяется при замене сахара. Потом различные зерновые добавки – льняное зерно, пшеничные отруби, гречневая мука, картофельная крупка. То есть натуральное сырье, которое произрастает в Беларуси, мы стараемся внедрить в свою продукцию.

Бренд потребкооперации – это не только хлеб, но и традиционные соления, квашения, мочения. Пользуются спросом у покупателей мясные и колбасные изделия по национальным домашним рецептам, плодоовощная консервация и заморозка.

Сельскохозяйственное сырье для реализации и переработки закупается у населения и фермеров. Продукция Белкоопсоюза экспортируется в 16 стран дальнего зарубежья и 46 регионов России. За 2018 год внешнеэкономический эффект составил 50 миллионов долларов. Активно развивается и собственная торговая сеть Белкоопсоюза. Недавно у нее появилась отличительная черта – «уголки здорового питания».

Валерий Иванов, председатель правления Белкоопсоюза:

Внутреннее качество этих продуктов на достаточно высоком уровне. Наше население наконец-то начинает понимать, что здоровое питание – это прежде всего. Поэтому и посещаемость наших торговых точек, даже если в этом регионе есть наши конкуренты, не снижается, а наоборот увеличивается.