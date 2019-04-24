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Предприятия Белкоопсоюза испекут к Пасхе 460 тонн сдобы

24 апреля 2019 18:41
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Новости Беларуси. К празднику готовы: 460 тонн ароматной выпечки изготовят в Белкоопсоюзе к Пасхе. Уже 25 апреля на прилавках магазинов кооперации появятся ароматные куличи и пироги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предприятия Белкоопсоюза испекут к Пасхе 460 тонн сдобы-1

Сдобу украсят шоколадной глазурью, помадкой, посыпками и тематическими рисунками. Примечательно, что за каждым таким изделием – местная пекарня со своими традициями и акцентом на натуральность и здоровое питание.

Предприятия Белкоопсоюза испекут к Пасхе 460 тонн сдобы-4

Татьяна Косякова, заместитель начальника управления промышленности Белкоопсоюза:
Используется концентрат стевии, который применяется при замене сахара. Потом различные зерновые добавки – льняное зерно, пшеничные отруби, гречневая мука, картофельная крупка. То есть натуральное сырье, которое произрастает в Беларуси, мы стараемся внедрить в свою продукцию.

Предприятия Белкоопсоюза испекут к Пасхе 460 тонн сдобы-7

Бренд потребкооперации – это не только хлеб, но и традиционные соления, квашения, мочения. Пользуются спросом у покупателей мясные и колбасные изделия по национальным домашним рецептам, плодоовощная консервация и заморозка.

Предприятия Белкоопсоюза испекут к Пасхе 460 тонн сдобы-10

Сельскохозяйственное сырье для реализации и переработки закупается у населения и фермеров. Продукция Белкоопсоюза экспортируется в 16 стран дальнего зарубежья и 46 регионов России. За 2018 год внешнеэкономический эффект составил 50 миллионов долларов. Активно развивается и собственная торговая сеть Белкоопсоюза. Недавно у нее появилась отличительная черта – «уголки здорового питания».

Предприятия Белкоопсоюза испекут к Пасхе 460 тонн сдобы-13

Валерий Иванов, председатель правления Белкоопсоюза:
Внутреннее качество этих продуктов на достаточно высоком уровне. Наше население наконец-то начинает понимать, что здоровое питание  – это прежде всего. Поэтому и посещаемость наших торговых точек, даже если в этом регионе есть наши конкуренты, не снижается, а наоборот увеличивается.

Предприятия Белкоопсоюза испекут к Пасхе 460 тонн сдобы-16

Сегодня в Белкоопсоюзе обсудили итоги 2018 года и стратегию развития. В приоритете – дальнейший ребрендинг торговой сети, открытие магазинов шаговой доступности и внедрение новых форм обслуживания.

*На правах рекламы

# Реклама # общество # Татьяна Косякова # Валерий Иванов # Фотофакт

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