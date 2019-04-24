Жилищные вопросы и благоустройство территории: с какими проблемами жители обратились к инспектору по Минску Виталию Приме

Новости Беларуси. Представители Администрации Президента продолжают приемы граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, 24 апреля помощник Президента – инспектор по Минску Виталий Прима пообщался с горожанами в Мингорисполкоме. Большинство обращений были связаны с жилищными вопросами, благоустройством придворовой территории.

Например, под окнами у минчанки Тамары Спижарной уже несколько лет идет стройка. По словам жильцов, дышать в квартирах нечем. Сейчас в шести метрах от дома собираются возводить еще и подземный паркинг, что представляет опасность для тридцатилетней жилой постройки. Специалисты установили нарушения санитарных, жилищных и технических норм. Виталий Александрович, выслушав обращение, дал распоряжение разобраться в ближайший срок.

Тамара Спижарная:

У нас была придомовая территория, 28 лет мы за нее платили. Без объявления, без обсуждения вносятся вдруг непонятно откуда какие-то объекты.