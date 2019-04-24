Жилищные вопросы и благоустройство территории: с какими проблемами жители обратились к инспектору по Минску Виталию Приме
Новости Беларуси. Представители Администрации Президента продолжают приемы граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, 24 апреля помощник Президента – инспектор по Минску Виталий Прима пообщался с горожанами в Мингорисполкоме.
Большинство обращений были связаны с жилищными вопросами, благоустройством придворовой территории.
Например, под окнами у минчанки Тамары Спижарной уже несколько лет идет стройка. По словам жильцов, дышать в квартирах нечем. Сейчас в шести метрах от дома собираются возводить еще и подземный паркинг, что представляет опасность для тридцатилетней жилой постройки. Специалисты установили нарушения санитарных, жилищных и технических норм.
Виталий Александрович, выслушав обращение, дал распоряжение разобраться в ближайший срок.
Тамара Спижарная:
У нас была придомовая территория, 28 лет мы за нее платили. Без объявления, без обсуждения вносятся вдруг непонятно откуда какие-то объекты.
Виталий Прима, помощник Президент – инспектор по Минску:
Пожалуйста, подготовьте заключение о нарушениях, которые жители этого дома зафиксировали.
Всего на прием к помощнику Президента записались 13 человек. Разбирались и с вопросами нарушения трудового кодекса, и с бытовыми проблемами. Виталий Александрович выслушал каждого, оговорены сроки решения всех наболевших вопросов.