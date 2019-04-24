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Жилищные вопросы и благоустройство территории: с какими проблемами жители обратились к инспектору по Минску Виталию Приме

24 апреля 2019 11:44
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Новости Беларуси. Представители Администрации Президента продолжают приемы граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, 24 апреля помощник Президента – инспектор по Минску Виталий Прима пообщался с горожанами в Мингорисполкоме.

Большинство обращений были связаны с жилищными вопросами, благоустройством придворовой территории.

Жилищные вопросы и благоустройство территории: с какими проблемами жители обратились к инспектору по Минску Виталию Приме-1

Например, под окнами у минчанки Тамары Спижарной уже несколько лет идет стройка. По словам жильцов, дышать в квартирах нечем. Сейчас в шести метрах от дома собираются возводить еще и подземный паркинг, что представляет опасность для тридцатилетней жилой постройки. Специалисты установили нарушения санитарных, жилищных и технических норм.

Виталий Александрович, выслушав обращение, дал распоряжение разобраться в ближайший срок.

Жилищные вопросы и благоустройство территории: с какими проблемами жители обратились к инспектору по Минску Виталию Приме-4

Тамара Спижарная:
У нас была придомовая территория, 28 лет мы за нее платили. Без объявления, без обсуждения вносятся вдруг непонятно откуда какие-то объекты.

Жилищные вопросы и благоустройство территории: с какими проблемами жители обратились к инспектору по Минску Виталию Приме-7

Жилищные вопросы и благоустройство территории: с какими проблемами жители обратились к инспектору по Минску Виталию Приме-9

Виталий Прима, помощник Президент – инспектор по Минску:
Пожалуйста, подготовьте заключение о нарушениях, которые жители этого дома зафиксировали.

Всего на прием к помощнику Президента записались 13 человек. Разбирались и с вопросами нарушения трудового кодекса, и с бытовыми проблемами. Виталий Александрович выслушал каждого, оговорены сроки решения всех наболевших вопросов.

Жилищные вопросы и благоустройство территории: с какими проблемами жители обратились к инспектору по Минску Виталию Приме-12

# Прием граждан # общество # Виталий Прима # Фотофакт

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