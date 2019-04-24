Алименты на ребёнка в Беларуси. Что важно знать?

Законодательство Беларуси устанавливает, что каждый родитель, помимо обязанности воспитания несовершеннолетних детей, должен обеспечить их материальное содержание. Но далеко не все родители добросовестно выполняют свои обязанности. В таком случае, к ним может быть применен судебный порядок взыскания алиментов.
Владислав Пехота, адвокат:
Обращаю внимание, что родители, вправе заключить соглашение об уплате алиментов, но такое соглашение может быть заключено только до вынесения судом постановления о взыскании алиментов и также, если алименты не уплачиваются по брачному договору или по иным основаниям.
Родитель, который желает уплачивать алименты в фиксированной сумме, может обратиться к своему нанимателю с заявлением об удержании определенного размера алиментов.
Владислав Пехота:
Размер алиментов устанавливается в судебном постановлении и, как правило, они взыскиваются в процентах от дохода. Законодательством установлены следующие размеры: 25% на одного ребенка, 33% на двух детей и 50% на трех и более детей.
Кроме того, алименты могут быть взысканы как в твердой денежной сумме, так и в сумме, приравненной к размеру базовой величины. Например, когда один из родителей получает нерегулярный заработок, либо часть заработка получают в натуральной форме.
Владислав Пехота:
Алименты удерживаются из всех видов заработка, а также из других выплат.
Например, сдачи имущества в аренду или дивидендов. В то же время важно отметить, что алименты не взыскиваются с компенсационных выплат. Например, компенсации при увольнении, выходных пособий, также командировочных расходов и так далее.
При наличии у должника нескольких исполнительных документов, алименты взыскиваются в первую очередь.
А если дети остаются при каждом из родителей, то от одного из супругов, в пользу менее обеспеченного могут быть взысканы алименты в твердой денежной сумме.
Владислав Пехота:
Важно помнить, что законодательством Республики Беларусь предусмотрена уголовная ответственность за уклонение от уплаты алиментов.