Алименты на ребёнка в Беларуси. Что важно знать?

Владислав Пехота, адвокат: Обращаю внимание, что родители, вправе заключить соглашение об уплате алиментов, но такое соглашение может быть заключено только до вынесения судом постановления о взыскании алиментов и также, если алименты не уплачиваются по брачному договору или по иным основаниям.

Законодательство Беларуси устанавливает, что каждый родитель, помимо обязанности воспитания несовершеннолетних детей, должен обеспечить их материальное содержание. Но далеко не все родители добросовестно выполняют свои обязанности. В таком случае, к ним может быть применен судебный порядок взыскания алиментов.

Родитель, который желает уплачивать алименты в фиксированной сумме, может обратиться к своему нанимателю с заявлением об удержании определенного размера алиментов.

Владислав Пехота:

Размер алиментов устанавливается в судебном постановлении и, как правило, они взыскиваются в процентах от дохода. Законодательством установлены следующие размеры: 25% на одного ребенка, 33% на двух детей и 50% на трех и более детей.

Кроме того, алименты могут быть взысканы как в твердой денежной сумме, так и в сумме, приравненной к размеру базовой величины. Например, когда один из родителей получает нерегулярный заработок, либо часть заработка получают в натуральной форме.

Владислав Пехота:

Алименты удерживаются из всех видов заработка, а также из других выплат.

Например, сдачи имущества в аренду или дивидендов. В то же время важно отметить, что алименты не взыскиваются с компенсационных выплат. Например, компенсации при увольнении, выходных пособий, также командировочных расходов и так далее.