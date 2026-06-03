«Космические» пельмени и колбасные изделия! Могилевский мясокомбинат презентовал новинки на выставке «Белагро»

Вкусно, натурально и с душой. Ключевое событие аграрной отрасли страны 2 июня удивляло посетителей. Масштабы «Белагро» каждый год все шире. В этот раз экспозиция развернулась на площади свыше 40 тысяч квадратных метров. Свои достижения представляют более 500 компаний, сообщили в программе «Беларусь.Новости».

«Космические» пельмени презентуют в Могилевский мясокомбинат. Качество – здесь главный ингредиент, состав – натуральный. Этой новинкой уже заинтересовались торговые сети. А еще привезли с собой колбасные изделия и консервы. Производителей мясной продукции в мире много, но доверие Могилевский мясокомбинат завоевал далеко за пределами Беларуси. Экспорт стремительно растет. В 2025-м продажи за рубеж увеличились на 36 %.

Александр Милютин, генеральный директор Могилевского мясокомбината:

Вот недавно мы поставили на узбекский рынок, начали поставлять колбасные изделия. Очень перспективный рынок, быстрорастущий рынок. Также Казахстан, Азербайджан и другие страны. Мы берем, конечно, за счет качества. «Белагро» исконно – это очень достойная выставка. Из года в год мы участвуем, обычно два, три, даже до пяти контрагентов выстреливают.