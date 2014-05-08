Ветеранов Великой Отечественной войны 7 мая чествовали во Дворце Республики в Минске

Новости Беларуси. В канун 9 Мая главных героев праздника чествуют по всей стране. Тех, кто принес долгожданную победу, 8 мая по традиции поздравляли и во Дворце Республики. Здесь прошло торжественное собрание и праздничный концерт. Для собравшихся в зале звучали стихи, мелодии военных лет и.... слова благодарности.

С торжественным словом выступил и госсекретарь совета безопасности Беларуси Александр Межуев. Поприветствовать главных героев праздника приехали известные политики, общественные деятели и артисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Межуев, государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь:

Этот знаменательный день для всего белорусского народа - самый почитаемый праздник. Потому что мы знаем, что 1/3 нашего населения в годы Великой Отечественной войны понесла потери. Пользуясь случаем, я хочу в первую очередь поздравить ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов Афганского движения, тружеников тыла, также подрастающее поколение действующих военных с этим святым праздником.

Михаил Жуковский, первый заместитель председателя Белорусского общественного объединения ветеранов:

Как в песне поется: праздник со слезами на глазах. То, что перенес наш народ, наша страна - тогда общая единая родина Советский Союз, - на алтарь победы положили свои жизни. Поэтому считаем своим долгом в этот день еще и еще раз передать вот это нашему молодому поколению.

Виктор Костко, первый заместитель минской городской организации ветеранов, участник великой отечественной войны, почетный ветеран белорусского общественного объединения ветеранов:

В преддверии Дня Победы, с одной стороны, это торжество и гордость за то, что достигнуто. А с другой стороны, это великая печаль за те потери, которые понесли наши народы, в частности, белорусский.