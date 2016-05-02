Празднование 71-й годовщины Победы в ВОВ: 2 и 3 мая в Минске пройдут репетиции шествия памяти

Новости Беларуси. Беларусь готовится к празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В центре Минска 2 мая вечером пройдет репетиция шествия памяти, которое зрители смогут наблюдать в столице 9 мая. В связи с этим на пересечениях улиц, ведущих к площади Победы, будет ограничено движение транспорта с 19.00 до 21.00.

Отрабатывать каждый шаг и выверять все нюансы предстоящего мероприятия будут также и 3 мая. Эту информацию стоит учитывать как автомобилистам, так и пешеходам.

Согласно сценарию, праздничная колонна пройдет по проспекту Независимости от перекрестка с улицей Янки Купалы до площади Победы. Всего в шествии будут участвовать почти шесть тысяч человек. Это дипломаты, спортсмены, активная молодежь. В центре внимания, конечно, те, кому мы будем вечно благодарны за ту Победу, – ветераны. Ожидается, что в кульминации торжества они возложат цветы к монументу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Сергейчук, режиссер шествия памяти «Это наша с тобой победа…»:

Запланирован проход и репетиция шествия, а также полностью репетиция техническая и монтажная всех блоков церемонии возложения.

Ирина Дрига, первый заместитель министра культуры Республики Беларусь:

Шествия начнут шагать по проспекту Независимости и по улицам, прилегающим к площади Победы. То есть будут реки людские стекаться к площади Победы, как это, наверное, было в те дни, когда она открывалась. А затем они будут выстраиваться вокруг площади Победы так, чтобы быть свидетелями и участниками того мероприятия, которое будет проходить на самой площади. Это и возложение венков, и вальс Победы, вальс всех поколений.