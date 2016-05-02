Копию древней чудотворной иконы привезли в минский храм, литургию возглавил Митрополит Павел

Новости Беларуси. У православных началась Светлая седмица. В неделю празднования Пасхи в храмах остаются открытыми царские врата в знак того, что своей смертью и воскресением Христос открыл людям дорогу в рай. Всю неделю чаще обычного будут звонить церковные колокола.

По давней традиции во многих храмах любой получит возможность забраться на колокольню и лично огласить округу звоном, поделившись тем самым пасхальной радостью с другими. Всего празднование Пасхи продлится 40 дней – вплоть до Вознесения, которое в 2016 году отмечается 9 июня.

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Когда мы уже встретим светлое Христово Воскресение, тогда уже у нас совершенно другие чувства. Тогда мы уже не просто говорим о тех воспоминаниях, когда мы говорили о воскресшем Христе-Спасителе, а, встретив Воскресение Христово, мы совершенно по-другому воспринимаем это событие. Каждый год каждый раз, встречая этот светлый праздник, мы по-особому переживаем. За мою практику не было ни одного повторяющегося праздника светлого Христова Воскресения. Он всегда свой, всегда особенный.

2 мая Митрополит Минский и Заславский Павел возглавил божественную литургию не только в честь начала светлой пасхальной недели, но и принесения копии иконы Пресвятой Богородицы в Александро-Невский храм. Прихожане почитают многие иконы, которые собраны в приходе. Почаевский образ Божьей матери очень древний и принадлежит к числу самых прославленных святынь. Икону чтут во многих странах. А теперь ее точная копия есть и в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.