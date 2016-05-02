Террариумист из Минска о том, почему змея в качестве домашнего животного лучше собаки и кота

Змея – лучший друг человека. В этом убежден террариумист из Минска Андрей Соломахо. Однокомнатную квартиру семья Соломахо с дюжиной ползучих существ, хладнокровных, загадочных как сама древность, но весьма дружелюбных.

А началось все два года назад, когда Андрей в подарок на День рождения получил свою первую змею.

Андрей Соломахо:

Жена мне подарила королевского питона, и с этого все началось. То есть сначала у нас один питомец был, а потом я захотел еще удава приобрести. Купили удава-самочку, потом захотели купить самца. И пошло-поехало. Это как с рыбками. Одна рыбка в аквариуме, как правило, не плавает.

У большинства людей на полках шкафа лежат носки, книги или красивые безделушки. А в семье Соломахо все иначе – на каждой полке по контейнеру. А внутри – змея или две. Императорские удавы, питоны и королевская. Семья у Андрея живет целых 12 обаятельных рептилий.

Андрей Соломахо:

Если сравнивать с породами собак, Нормал – это дворняжка. Такие в основном в природе обитают. А Альбинос – это уже когда человек постарался, было искусственно выведенная морфа. В природе такие не встречаются, потому что они, как видите, яркие. Их и хищник видит, и жертва видит. Поэтому, как правило, я не слышал, чтобы Альбиносы встречались. Поэтому такие змеи только дома.

Лучший друг пятилетней Дианы – удав Прохор. В длину больше самой девочки. Но это не смущает ни саму малышку, ни ее родителей. Мама Дианы, Вера Соломахо, абсолютно спокойна за свою семью.

Вера Соломахо:

Нам абсолютно не страшно, потому что все наши змейки абсолютно ручные. Я с легкостью доверяю дочке и подержать, и посмотреть. Единственный момент, что змейка может куда-то уползти и спрятаться. Вот это чего нужно бояться. А в остальном они лучшие друзья нашей дочки.

Диана Соломахо:

Моя любимая змея – Прохор. Я люблю гладить его, всегда прошу маму доставать.

На самом деле ручная домашняя змея просто не может быть опасной. Десятилетия, проведенные рядом с человеком, напрочь сломали дикий характер ползучих хищников, и теперь они не проявляют агрессию. А значит и не нападают. Пошипят иногда недовольно да и свернуться в спираль.

Андрей убежден: питомца удобнее, чем змея, просто не придумаешь.

Андрей Соломахо:

Наверное, самые неприхотливые животные – это змеи. Особенно если сравнивать с собаками и кошками. Их не нужно кормить каждый день. Достаточно одной крысы раз в две недели. Им этого вполне достаточно. Особенно учитывая то, что иногда и голодовки им устраиваем на месяц, на два.

Стереотипы восприятия сломать сложно. Завести подобного питомца рискнет не каждый, но хозяева необычных любимцев ни за что не применяют их ни на кого другого, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ .