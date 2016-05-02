Эстетическая гимнастика: в чем отличия от художественной и какие плюсы она несет

Юлия Крепчук, корреспондент:

Сегодня мы на тренировке одного из самых женственных видов спорта – эстетической гимнастики. Она стремительно завоевала популярность среди прекрасной половины. В силу того, что близка к высокому искусству и делает акцент не на силу, а на красоту и грацию движения.

Эстетическая гимнастика возникла на стыке спорта и искусства. И хотя к нам этот спорт пришел недавно, его приверженцы уже успешно выступают на чемпионатах мира. Доступность спорта для всех и динамичное развитие школ говорит о больших шансах стать массовым видом в перспективе.

Елизавета Багрова, главный тренер:

Эстетическая гимнастика, как и все направления танцев, балета, гимнастики пошли от Айседоры Дункан. Первая эстетическая гимнастика появилась в Финляндии, Эстонии. Там уже больше 100 лет. И уже проходит 15-й чемпионат мира.

Татьяна Ждан, председатель Белорусской ассоциации эстетической гимнастики:

Прекрасный вид спорта для любой девочки. Он дает красоту, грацию, осанку, растяжку, гибкость. И есть такое отличие, что эстетической гимнастикой может заниматься совершенно любой ребенок. То есть нет строгого критерия, как, например, в других видах гимнастики, где отбирают только избранных, которые идут уже дальше, до Олимпийской медали. У нас в группах совершенно любые детки. То есть любой комплекции, навыков, физических данных. И это помогает им потом: это женская красота, которая должна присутствовать у любой девочки, женщины.

Поскольку вид спорта молодой, пока его еще путают с художественной гимнастикой: та же грация, гибкость и сложные элементы. Но если присмотреться ближе, различия очевидны. Эстетика – не спорт исключительных данных и высших достижений. Это скорее спорт для всех.

Елизавета Багрова, главный тренер:

Эстетическая гимнастика отличается от художественной тем, что в художественной есть предметы: скакалки, обручи, булавы, мячи. А в эстетической гимнастике нет предмета, гимнастки не могут выступать лично. Они должны только в группе: от шести до 14 человек.

Группы формируются по возрасту, комплекции, уровню подготовки. Критериев, как и команд, очень много, но цель одна – достижение гармонии и синхронности исполнения. На ковре команда должна быть единым целым – от вздоха и взгляда до едва заметного движения.

Гимнастки:

С малого возраста занимаешься, уже образ жизни твой.

Это очень красивый вид спорта, я многому научилась. У нас в упражнении очень много красивых элементов.

Нравится то, что мы много куда ездим на соревнования. В Финляндию, Испанию, Эстонию.

Недавно появилась еще одна команда – команда мам. Они не просто тренируются, но и серьезно готовятся к предстоящему международному турниру в своей категории. Их выступление обещает стать настоящим сюрпризом, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Елена Хасиневич, команда «Сильфида-миледи»:

Когда мы узнали о том, что открывается группа для мам, не с первого занятия я сюда примкнула, но со второго – точно.