Праздник «железных коней» и экстрима: байкеры открыли мотосезон, торжественно проехавшись колонной по Минску

Новости Беларуси. Бок о бок – спортбайки и брутальные чопперы, мопеды и «кастом», собранные вручную, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи байкеров, причем не только из Беларуси, открыли мотосезон торжественным движением по дорогам Минска. 13 апреля любители «железных коней» и экстрима не меряются кубатурой и не делятся на клубы. Байкеров на протяжении всего пути зрители радостно приветствовали и, конечно, фотографировали.

Виктория Щитнева, байкер (Беларусь): Приехала сюда на открытие. Это классный праздник для меня. Очень рада, что мы здесь, очень рада видеть моих друзей здесь.

Колонна мотоциклистов стартовала от Ледового дворца на Притыцкого и двигалась до агрогородка Щомыслица. Байкеры выстроились в четыре ряда и, что самое важное, двигались с максимальной скоростью 20 км/ч.

Отметим, праздник на этом не закончился: на протяжении всего дня гостей готова удивлять выставка «МотовелоЭкспо».