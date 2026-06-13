Над Летним амфитеатром в Молодечно появится крыша

На сцене Летнего амфитеатра в Молодечно накануне состоялась торжественная церемония открытия юбилейного XXV Национального фестиваля белорусской песни и поэзии. Приветствие от Президента зачитал министр культуры. От себя лично Марат Марков добавил, что фестиваль в Молодечно продолжает способствовать развитию белорусской культуры, музыки и поэзии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И это продемонстрировала яркая программа открытия форума. В сопровождении Национального академического концертного оркестра имени Михаила Финберга выступили звезды нашей эстрады, которые начинали свой путь именно на этой сцене. Впрочем, надо отдать должное благодарной молодечненской публике. Зрители не смотря на ливень – а это, так получилось, – верный спутник фестиваля, искренне приветствовали каждое выступление, не выпуская из рук зонты. Похоже, что такие неудобства вскоре останутся в прошлом.

Принято решение построить над амфитеатром крышу. Проект уже получил одобрение. Минский облисполком выделил средства на работы. Акцент сделают на оригинальный дизайн. Перед строителями поставлена задача оперативно пройти экспертизу и оперативно приступать к реализации проекта.