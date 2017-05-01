Праздник труда в Беларуси: история и современность

Новости Беларуси. Традиционно в Первомай в странах, отмечающих этот день, проходят митинги и демонстрации. Так, шествие профсоюзов состоялось в России. С воздушными шарами и транспарантами встретили праздник в Украине. Прошли массовые акции в Европе и азиатских странах: во Франции, Греции, Японии, Индонезии, Южной Корее. Всего праздник весны, труда и солидарности отмечают более чем в 140 государствах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь отмечает 1 Мая. День труда. Праздник традиционный, праздник международный. Со своей историей и масштабом. Этот праздник традиционно отмечает Беларусь, а еще Австралия, США (правда, в сентябре), Канада, Европа. Даже Мальдивы и Багамы, где, казалось бы, вообще не до труда, а жизнь – сплошной отдых. Один из самых, оказывается, отмечаемых праздников мира. Более чем полсотни государств празднуют официально и сделали этот день выходным.

Корнями традиция уходит аж в ХІХ столетие. Хотя название может разниться, разные могут быть даты, но, в общем и целом, больше века празднования по всей планете. Первое мая, Праздник труда, День труда, Праздник Весны, День международной солидарности трудящихся. Согласно истории вместе трудящихся объединила борьба за свои права. Сегодня в Беларуси, впрочем, как и во многих других странах, функцию защищать всех работающих взяли на себя профсоюзы. Охрана труда, техника безопасности, заработная плата, правовые консультации, гарантии соблюдения закона.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Всегда Федерация профсоюзов Беларуси выступала и выступает за конструктивный социальный диалог, за поступательное, мирное решение всех сложных вопросов, которые есть сегодня у трудящихся. Вопрос трудоустройства в последнее время актуален, как никогда. Каждый желающий должен иметь возможность получить рабочее место. Гарантировать это – одна из первоочередных задач государства.

Ирина Костевич Министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

В апреле была развернута масштабная работа во всех регионах. Мы дошли до каждого человека. Кто хотел, кто мог, тот нашел рабочее место. Мы за апрель трудоустроили более 85 тысяч человек. Одна из главных площадок нынешнего праздника – столица, стела «Минск – город-герой», парк Победы.

В Верхнем городе сегодня торжество дизайна. Мода, стиль и красота. Здесь показы коллекций, создание новых образов прямо на месте. Екатерина Жилянина, СТВ:

А еще ландшафтный фестиваль. Кстати, дизайнерские скамейки, кресла, лежаки, качели можно будет посмотреть и даже опробовать до 10 мая. Лучшему дворнику – путевка в Европу. Еще один из пунктов праздничной программы. Сделать узнаваемыми трудящихся системы ЖКХ решили в центральном районе Минска. Сегодня конкурс торжественно стартовал.

Игорь Бузовский, глава администрации Центрального района Минска:

Люди, которых мы зачастую не видим, когда говорим о чистоте нашего города, наших дворов и подъездов. Поблагодарить их в День труда – это должно стать доброй традицией. Организаторы конкурса сегодня интригу раскрыли, лучший дворник района поедет в Рим. Результаты подведут в начале сентября. Учтут все: и чистоту дворов и положительные отзывы местных жителей. ЖКХ – как раз та сфера, где и в выходные, и в праздничные – будни. Так что и сегодня, пока белорусы отдыхают, есть кому позаботиться о благоустройстве и чистоте.

Празднуют Первомай по всей стране. И официальные мероприятия, и гулянья с концертами. Погода для маевок в этом году не самая подходящая, но зато в Гомеле, например, к сегодняшнему дню приурочили запуск фонтанов. А это уже Витебск. Семья Елены Кухновец – трудовая династия врачей. Ее дочка – четвертое поколение в профессии. На Первомай приходят вместе – это традиция.