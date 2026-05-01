ГАИ Беларуси усиливает контроль на дорогах в длительные выходные

Сейчас у белорусов большие выходные. После холодного апреля синоптики обещают потепление. Уже сегодня, 1 мая, на загородных трассах заметно вырос трафик. На усиленный режим несения службы переведены сотрудники Госавтоинспекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для контроля за ситуацией будут проводиться рейдовые мероприятия, прежде всего на потенциально аварийных участках дорог Минской и Витебской областей.