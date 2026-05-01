ГАИ Беларуси усиливает контроль на дорогах в длительные выходные

Сейчас у белорусов большие выходные. После холодного апреля синоптики обещают потепление. Уже сегодня, 1 мая, на загородных трассах заметно вырос трафик. На усиленный режим несения службы переведены сотрудники Госавтоинспекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для контроля за ситуацией будут проводиться рейдовые мероприятия, прежде всего на потенциально аварийных участках дорог Минской и Витебской областей.
Вероника Романькова, начальник отделения главного управления ГАИ МВД Беларуси:
Под контролем инспекторов ГАИ соблюдение правил всеми участниками дорожного движения. Госавтоинспекция обращает внимание водителей и пешеходов: будьте предельно внимательными на дороге. Не злоупотребляйте алкоголем и в случае употребления не садитесь за руль автомобиля. Если же вы владеете информацией о том, что авто управляет нетрезвый водитель, в том числе и средства персональной мобильности, или увидели на проезжей части нетрезвого пешехода или иного участника дорожного движения, немедленно звоните 102.
Для контроля за ситуацией также задействована республиканская система мониторинга общественной безопасности.