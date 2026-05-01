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Гомель открыл марафон мероприятий МВД под девизом «110 лет в едином строю!»

01 мая 2026 08:36
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Выставки современной и ретротехники, вооружения спецподразделений, показательные выступления кинологов с четвероногими напарниками, тематические фотозоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гомель открыл марафон мероприятий МВД под девизом «110 лет в едином строю!», посвященных предстоящему юбилею белорусской милиции. Составляющей праздника стала акция «За безопасность вместе».

Гомель открыл марафон мероприятий МВД под девизом «110 лет в едином строю!»-2

Мы походили по выставке, очень интересно, с ребенком вот выбрались. Я ему показывала, он так с удовольствием все воочию видит, очень интересно. 

Сотрудники гомельской милиции, ветераны ведомства, учащиеся профильных классов у здания УВД возложили венки и цветы к мемориальному знаку в память погибшим при исполнении служебного и воинского долга. Сохранение исторической памяти, а также ознакомление жителей и гостей разных регионов с историей и деятельностью белорусской милиции – вот цель большого предпраздничного марафона. 

В Гомеле финалом мероприятия стал концерт с участием ведомственных коллективов и звезд белорусской эстрады. Подобные состоятся на протяжении нынешнего и следующего года в 23 городах. Параллельно там проведут и акцию МВД «За безопасность вместе!».

# МВД Беларуси

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