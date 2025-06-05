Европейская комиссия одобрила переход Болгарии на евро с 1 января 2026 года

ЕС разрабатывает план возвращения беженцев в Украину

Еще в 2022 году в Европарламенте создали Директиву о временной защите беженцев. Она позволяла украинцам жить и работать в Европе и была рассчитана на три года. Недавно ее продлили до марта 2026-го и вдруг решили аннулировать.