Прямой эфир

Европейская комиссия одобрила переход Болгарии на евро с 1 января 2026 года

05 июня 2025 06:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Европейская комиссия и Центробанк одобрили переход Болгарии на евро с 1 января 2026 года. Напомним, страна стремится отказаться от национальной валюты с момента вступления в ЕС в 2007, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европейская комиссия одобрила переход Болгарии на евро с 1 января 2026 года-2

Таким образом, Болгария станет 21 государством Евросоюза, где используют единую валюту. В отчете экспертов отмечается, что экономика страны соответствует всем необходимым критериям. Впрочем, несмотря на официальное одобрение, общество разделено. Многие скептически настроены и опасаются роста цен. В Софии ранее прошли масштабные протесты.

# Европейский союз # Валюта

Другие новости рубрики

Все новости
Запредельные цены на электроэнергию ввергают Британию в деиндустриализацию
05 июня 2025 06:24

Запредельные цены на электроэнергию ввергают Британию в деиндустриализацию

Литва ускорит строительство военного городка для немецких солдат у границы с Беларусью
04 июня 2025 16:55

Литва ускорит строительство военного городка для немецких солдат у границы с Беларусью

ЕС разрабатывает план возвращения беженцев в Украину
04 июня 2025 16:53

ЕС разрабатывает план возвращения беженцев в Украину