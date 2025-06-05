Европейская комиссия одобрила переход Болгарии на евро с 1 января 2026 года

Европейская комиссия и Центробанк одобрили переход Болгарии на евро с 1 января 2026 года. Напомним, страна стремится отказаться от национальной валюты с момента вступления в ЕС в 2007, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Европейская комиссия и Центробанк одобрили переход Болгарии на евро с 1 января 2026 года. Напомним, страна стремится отказаться от национальной валюты с момента вступления в ЕС в 2007, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таким образом, Болгария станет 21 государством Евросоюза, где используют единую валюту. В отчете экспертов отмечается, что экономика страны соответствует всем необходимым критериям. Впрочем, несмотря на официальное одобрение, общество разделено. Многие скептически настроены и опасаются роста цен. В Софии ранее прошли масштабные протесты.