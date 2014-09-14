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Праздник двора отмечают жители одного из домов на Логойском тракте 14 сентября

14 сентября 2014 14:23
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Новости Беларуси. Жители дома №19 корпус 2 на Логойском тракте 14 сентября отмечают праздник  двора. Весь год жильцы здесь наводили красоту, за что самые активные из них получили благодарственные письма и подарки от администрации Советского района.

Чествовали 14 сентября также новорожденных, молодые семьи и старейшую жительницу дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, этот двор – один из красивейших в Советском районе, за что он уже неоднократно побеждал в конкурсах по благоустройству на районном и городском уровне.

Свою лепту в его благоустройство внесли и студенты минского художественного колледжа, которые разукрасили стены многих зданий во дворе.

Оксана Волкова, заместитель главы администрации Советского района Минска:
В городе Минске, и в Советском районе в том числе, сложилась добрая традиция - дарить подарок жителям, которые проявили инициативу и приложили свои усилия для наведения порядка, красоты, цветочного оформления своего двора. Этот подарок - праздник двора.

Владимир Кустинович, председатель правления жилищно-строительного потребительского кооператива №820:  
Немало было сделано. Мы убрали территорию, облагородили здания во дворе. Внимательно отнеслись к безопасности нашего двора - установили камеры видеонаблюдения.

Наталья Боханова:
Большое спасибо! Очень хочется, чтобы везде так было. Потому что это все для детей, а дети - наше будущее.

Кристина Прохор:
Очень приятно смотреть на красивые расписные стены, в росписи который приняли участие школьники.

Денис Прохор:
А мне нравятся красивые клумбы, которые есть у нас во дворике, зеленые насаждения. Вообще, очень красивый дворик.

Подобные праздники во дворах 14 сентября проходят во всем районе.

Такой подарок для минчан сделало руководство администрации Советского района в честь дня рождения столицы.

# общество # Оксана Волкова # Фотофакт # День города в Минске - 2014 # Владимир Кустинович # Наталья Боханова # Кристина Прохор # Денис Прохор

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