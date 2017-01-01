От шагающего трактора до роботов: белорусские ученые обеспечивают экономику страны инновационными технологиями

Новости Беларуси. Музей имени Масленникова в Могилеве – последнее место в Беларуси, где хранился знаменитый крест Евфросинии Полоцкой. Святыня, к сожалению, утеряна, но восстановить ее удалось благодаря науке и последним технологиям. Сейчас точная копий креста находится в Спасо-Преображенской церкви в Полоцке. Он изображен на десятке.

Новации, свежие и смелые идеи должны стать двигателем прогресса в наступившем году. 2017-й объявлен Годом Науки. Именно ей предстоит сыграть ключевую роль в построении инновационной экономики. Знания – не только сила, но и способ становиться богаче.

Создание искусственного мозга, иммунотерапия рака, нанотехнологии, робототехника. Белорусским ученым действительно есть чем гордиться. Мы занимаем шестое место в мире по количеству изобретений, 45-е – по рейтингу индекса знаний. Но большие изобретения начинаются с малого. Главные ресурс – молодые кадры с нестандартными идеями.

Автор этого изобретения – 10-классник. Иван Буевский создал прототип шагающего трактора. На разработку потребовалось почти два года. Главная задача новинки – увеличение проходимости. Он предназначен для работы в сложных условиях – болотах, торфяных полях, лесосеках.

Иван Буевский, ученик Глусской гимназии:

Принципиальное отличие этих колес от обычных в том, что, во-первых, площадь опоры больше. Во-вторых, каждый башмак закреплен на рычаге, этот рычаг ходит по эксцентрику. И пока предыдущий башмак стоит на земле, еще и этот станет.

Иван уверен: такой трактор можно и нужно производить в Беларуси и готов поделиться с производителями идеей и чертежами.

Михаил Шеремет, учитель труда и руководитель авиамодельного кружка Глусской гимназии:

Я считаю, что будущее есть. Но надо сделать экспериментальный образец. Это надо, чтобы заинтересовался завод.

Научную ценность разработки профессионалы оценят чуть позже. Сегодня ученые сходятся в одном: мы идем по инновационному пути развития. Прочный фундамент – новейшие разработки.

Все чаще и у IT-технологий можно обнаружить белорусские корни. Например, программа популярного в Нью-Йорке такси «Made in Belarus». Последняя разработка наших айтишников – программа «Маскарад». На полке долго тоже не залежалась – ее выкупила глобальная социальная сеть за рекордные 900 миллионов долларов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Матвеенков не раз терял нужные вещи: только курсовые и контрольные с утерянных флэш-карт восстанавливал трижды. В итоге будущий инженер решил проблему кардинальным способом. Изобрел гаджет, который поможет находить утерянные вещи.

Александр Матвеенков, изобретатель, студент Гомельского государственного технического университета им. П. O. Сухого:

Таблетка, которую я предлагаю, крепится на часто теряемый предмет, потом с помощью телефона ее довольно легко найти. Как только сопрягаетесь с этой таблеткой по блютузу, она начинает подавать звуковой сигнал.

Стоить гаджет будет всего около 10 белорусских рублей. Это почти в 14 раз дешевле импортного аналога. Кстати, «широкой» публике устройство представят уже на республиканском этапе конкурса «100 идей для Беларуси».

На счету Института машиностроения сотни уникальных разработок. Последний инновационный проект – коммунальная машина удивительно компактных габаритов. Ширина – метр тридцать, высота – всего два метра. Аналогов такой технике в Беларуси просто нет. Маленькая и юркая, она с легкостью сможет убирать узкие тротуары и наводить лоск в подземных гаражах. Предполагается как летний, так и зимний вариант.

А это, кстати, промежуточный внешний вид чудо-машины. Конечный вариант создатели держат в секрете, ведь патент еще предстоит защитить.

Игорь Лыгач, руководитель проекта, заместитель директора Республиканского компьютерного центра машиностроительного профиля ГНУ «Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси»:

Большая востребованность в Беларуси будет. По нашим предварительным подсчетам, на каждую область нужно не меньше 50 машин. В последствии будем выходить за рубеж.

К слову, разработка заняла призовое место на республиканском конкурсе инновационных проектов. На серийное производство планируется выйти уже в 2018 году. Двигатель прогресса – современные компьютерные технологии.

Алексей Шмелев, директор Республиканского компьютерного центра машиностроительного профиля ГНУ «Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси»:

Развивая такие технологии (компьютерное проектирование, дизайн, промышленный дизайн виртуальное испытание), мы помогаем нашим предприятиям сократить стадию разработки, получить более эффективное решение и вывести их на рынок раньше.

Ничего невозможного нет и для белорусских специалистов робототехники. Определение маркировки пищевых продуктов или поиск предмета на стеллажах склада – все это теперь вместо человека может сделать робот. Незаменимым может вскоре стать этот помощник с камерой.

Андрей Дунец, руководитель студенческой научно-исследовательской лаборатории робототехники Брестского государственного технического университета:

Это мобильное устройство, которое управляется с компьютера по беспроводной связи, оснащено видеокамерой. И можно, не подходя к какой-то установке или труднодоступному месту, заехать в эту точку роботом и посмотреть, что там внутри происходит.

Модели Ивана Буевского до патента, конечно, еще далеко. Разработку мы решили показать специалистам. К изобретению присматриваются профессионалы – выпускники тракторного факультета. Те, от кого напрямую зависит будущее отечественной техники.

Роман Макаренко, студент Белорусского национального технического университета:

Попробовать сделать прототип и с реальными нагрузками, дать ему нагрузку, чтобы он по полю прошелся. Испытывать, а уже потом посмотреть. Такого же у нас еще не разрабатывали.

Вердикт старших коллег однозначен: за такими «Кулибиными» – будущее белорусской науки. И сразу просят передать Ивану приглашение поступать на этот факультет. Рациональное зерно, говорят, в изобретение есть. И сразу предлагают сферу, где разработку можно использовать.

Владимир Бойков, заведующий кафедрой «Тракторы» Белорусского национального технического университета:

Элементарный пример – луноход. На этой базе сделать роботов для чрезвычайных ситуаций. Есть подобные направления, подобные концепции – она незаменима.

Сегодня наука во многом сфера прикладная. Главная задача – обеспечить экономику инновационными технологиями. А значит впереди у ученых новые вызовы и новые решения.