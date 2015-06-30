Новости Беларуси. Экспозиция Брестской крепости пополнилась новыми экспонатами. Там появились более двухсот уникальных фотографий мемориального комплекса 30-40-х годов прошлого века. Их передали в дар воины-афганцы, музыканты группы «СССР». Для того чтобы выкупить снимки у немецкого коллекционера, коллектив провел благотворительное турне. На собранные деньги и были куплены снимки.

К слову, сам продавец, пожелал остаться неизвестным, поскольку на родине уже были покупатели, которые предлагали за фото серьезную сумму. Почему он сделал выбор в пользу белорусов — остается загадкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Бысюк, директор мемориального комплекса «Брестская крепость – герой»:

Запечатлены на фотографиях отдельные эпизоды обороны Брестской крепости, отдельные эпизоды ее состояния в первые дни войны, после захвата немцами Брестской крепости и города Бреста. Этот факт важен для любого историка и музейных работников.