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С 29 июня по 6 июля ветеранам ВОВ будут предоставлены скидки на бытовые услуги

29 июня 2015 10:57
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Новости Беларуси. До Дня Независимости Беларуси остаются считанные дни. По традиции особое внимание ветеранам. В ходе праздника они смогут не только отдохнуть, но и сэкономить.

Так, в Минске с 29 июня и до 6 июля у ветеранов будет возможность воспользоваться бытовыми услугами с большой скидкой или вовсе бесплатно. Например, дешевле обойдется ремонт швейных изделий, обуви, а также химчистка и стрижка. Кроме того, за полцены отремонтируют ювелирные изделия, сделают художественное или документальное фото, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Ветеран войны

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