Праздничный салют 3 июля в Минске начнется после 22.00

Новости Беларуси. Праздничный салют 3 июля состоится в Минске после 22.00. Эту информацию сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника штаба - первого заместителя военного коменданта Минской военной комендатуры Сергея Иванова.

Салют прогремит традиционно из шести точек: за стелой «Минск – город-герой», недалеко от населенных пунктов Новинки и Зацень, на территории бывшего аэропорта Минск-1, на пустыре Чижовского кладбища и в военном городке Уручье.

Сергей Иванов рассказал, что салют начнется в момент окончания парада войск Минского гарнизона. Известно, что парад пройдет с 21:00 до 22:10, поэтому салют стоит ожидать с 22:00.

В областях и Брестской крепости праздничный салют начнется в 23:00.