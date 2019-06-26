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Праздничный салют 3 июля в Минске начнется после 22.00

26 июня 2019 11:15
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Новости Беларуси. Праздничный салют 3 июля состоится в Минске после 22.00. Эту информацию сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника штаба - первого заместителя военного коменданта Минской военной комендатуры Сергея Иванова.  

Салют прогремит традиционно из шести точек: за стелой «Минск – город-герой», недалеко от населенных пунктов Новинки и Зацень, на территории бывшего аэропорта Минск-1, на пустыре Чижовского кладбища и в военном городке Уручье. 

Сергей Иванов рассказал, что салют начнется в момент окончания парада войск Минского гарнизона. Известно, что парад пройдет с 21:00 до 22:10, поэтому салют стоит ожидать с 22:00.   

В областях и Брестской крепости праздничный салют начнется в 23:00.   

Что можно увидеть на воздушной части парада ко Дню Независимости (читайте здесь).  

# Беларусь помнит # общество # Сергей Иванов

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