«Для нас – это выход на рынки Европы». Белорусские дизайнеры провели показ мод в Швеции

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – fashion-дизайнер – Людмила Лабкова.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – fashion-дизайнер – Людмила Лабкова.
Недавно в Стокгольме был продемонстрирован потенциал отечественной fashion-индустрии. Как Швеция оценила белорусских дизайнеров, и что думают международные эксперты про наши ткани.
Что происходило в Швеции в посольстве Беларуси?
Людмила Лабкова, fashion-дизайнер:
Я бы сказала, это была презентация страны. Мы показали потенциал белорусской моды как молодёжной. Потому что свои коллекции продемонстрировали победители конкурса «Мельница моды». И вторая часть – показательное выступление нашего текстильного лидера страны – предприятия «Камволь», которое недавно было переоборудовано. И новая линейка ткани «Камволь» показана в виде новой коллекции одежды, которую мы создавали в студии дизайна – опять же, недавно открытой на предприятии. Для того, чтобы показать, что мы можем предложить не только роскошные ткани, но и ещё и современный промышленный дизайн.
Это было похоже на запуск Олимпийских игр, наверное, на некое открытие. Было красивое шоу на приёме белорусского посольства. И я думаю, что мы уже задали дух таких приёмов посольств, потому что презентация страны – это главное, что должно быть на таких мероприятиях. И судя по реакции гостей, это было классно.
Что продемонстрировали наши дизайнеры?
Людмила Лабкова:
Победители конкурса «Мельница моды» – это молодые дизайнеры, студенты, которые создают коллекции креативно. Это демонстрация потенциала дизайнерского на будущее – красивого, молодёжного, современного, будущего. Для нас – это задел на будущее – это выход на рынки Европы, и прежде всего Скандинавии. То, что показали белорусские молодые дизайнеры – это то, что там воспринимается позитивно, это то, что мы можем там увидеть на улицах. Поэтому для них это будущее абсолютно реально. Я надеюсь, что мы и на наших улицах увидим такие креативные, классные вещи.
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