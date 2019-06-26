«Для нас – это выход на рынки Европы». Белорусские дизайнеры провели показ мод в Швеции

Что продемонстрировали наши дизайнеры?

Людмила Лабкова:

Победители конкурса «Мельница моды» – это молодые дизайнеры, студенты, которые создают коллекции креативно. Это демонстрация потенциала дизайнерского на будущее – красивого, молодёжного, современного, будущего. Для нас – это задел на будущее – это выход на рынки Европы, и прежде всего Скандинавии. То, что показали белорусские молодые дизайнеры – это то, что там воспринимается позитивно, это то, что мы можем там увидеть на улицах. Поэтому для них это будущее абсолютно реально. Я надеюсь, что мы и на наших улицах увидим такие креативные, классные вещи.