К параду в День Независимости: на аэродроме Мачулищи пройдёт репетиция авиации

Новости Беларуси. Увидеть новейшие образцы военной техники и вооружения вскоре можно будет в Минске. Их представят на параде в честь Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К выступлению 3 июля готовятся военные летчики. Сегодня на аэродроме Мачулищи запланирована репетиция воздушного эшелона. Авиация будет открывать парад-2019.

Кстати, в этом году он пройдет вечером. Над Минском пролетят военные самолеты и вертолеты. Затем по проспекту Победителей пройдет механизированная и пешая колонны.

«Это очень волнительно!» Как прошла репетиция парада войск Минского гарнизона ко Дню Независимости