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К параду в День Независимости: на аэродроме Мачулищи пройдёт репетиция авиации

25 июня 2019 07:19
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Новости Беларуси. Увидеть новейшие образцы военной техники и вооружения вскоре можно будет в Минске. Их представят на параде в честь Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К параду в День Независимости: на аэродроме Мачулищи пройдёт репетиция авиации-1

К выступлению 3 июля готовятся военные летчики. Сегодня на аэродроме Мачулищи запланирована репетиция воздушного эшелона. Авиация будет открывать парад-2019.

Кстати, в этом году он пройдет вечером. Над Минском пролетят военные самолеты и вертолеты. Затем по проспекту Победителей пройдет механизированная и пешая колонны.

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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