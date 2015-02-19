Минск: почему на схемах общественного транспорта указаны несуществующие маршруты?

Ожидание, переживание, разочарование — всемирная история жизни женщины. Героиня этого сюжета прошла все вышеперечисленные стадии буквально за 45 минут. Сперва она терпеливо ожидала, что он вот-вот придет, потом с волнением переживала, что с ним что-то случилось и, наконец, до слез разочаровалась, когда поняла, что ждать его бесполезно — он никогда не придет.

Человек может ждать сколько угодно. Ему всего лишь нужно знать, что не зря. Трудно сказать, как долго томилась бы в ожидании на проспекте Победителей студентка столичного ВУЗа Ирина, если бы не Галина Павловна.

Галина Павловна — коренная минчанка. И отличается она не только любовью к столице, но и повышенной гражданской активностью. Пенсионерка не могла равнодушно пройти мимо замерзающей девушки. Она не только детально разъяснила, что ожидание бессмысленно, но выплеснула свое неравнодушие на головы городских чиновников.

Галина Кузнецова:

Уважаемая администрация Центрального района! Я Вас убедительно прошу, обратите внимание на эту схему. 73 автобус полгода уже не ходит по этому маршруту, и 28 троллейбус тоже не существует, он заменен на другой маршрут. Просто обидно за гостей столицы, которые получают неверную информацию.

Что удивительно, администрация района здесь совсем не при чем. Как ни причем и КУП «Минсктранс». Даже «Горремавтодор», в ведомстве которого находятся все остановки города, невинен как и младенец. Косвенным образом вину можно свалить на чемпионат мира по хоккею, который проводился в Беларуси в мае 2014 года. Ведь именно к чемпионату неизвестные лица разместили практически на всех остановочных пунктах вдоль проспекта Победителей информационные плакаты, а остановок на проспекте более 20.

Галина Кузнецова:

Скажем так, службы, которые ответственны за это, они не выполняют свои функции. Прошло ровно полгода, как маршрут 73 отменен, и вместо 28 троллейбуса уже ходит 133 автобус.

Страшно предположить, сколько людей, изнывая от жары и обливаясь потом, ждали 73 или 28 маршрута, сколько народу промокло осенью и замерзло зимой, тщетно всматриваясь вдаль проспекта. Боязно представить, сколько нареканий поступило от начальства, жен и любимых за опоздания на работу, домой и на свидание. Может быть, даже была исковеркана не одна судьба, может быть, было серьезно подорвано чье-то здоровье. Не знаем. И уже никогда не узнаем. Но можно живо представить, какими именно словами, дрожа от холода или опаздывая, поминали несостоявшиеся пассажиры транспортников.

Столичная студентка Ирина, убив 45 минут своей жизни в бесполезном ожидании, не только опоздала на важный экзамен, но и заболела. Семь дней постельного режима плюс прием антибиотиков — вот плата за чье-то головотяпство или безразличие. Согласитесь, хуже, чем ждать, может быть только одно: когда уже нечего ждать. Пессимистично, но жизненно. Так чья же беспощадная рука и чей изворотливый ум так длительно вводил минчан и гостей столицы в заблуждение? Короткое журналистское расследование и виновный найден. Правда виновным его назвать язык не поворачивается.

К чемпионату мира белорусская ассоциация экспертов и сюрвейеров на транспорте разработала, изготовила и разместила на остановочных пунктах информационные плакаты. Совершенно бесплатно.

Юрий Важник, руководитель Белорусской Ассоциация экспертов и сюрвейеров на транспорте:

Мы работаем над системой пространственного ориентирования с городом на протяжении последних нескольких лет. В основном все, что сделано, сделано нашей организацией и в ряде случаев это просто в виде подарка городу. Мы рады, что мы полезны для нашего города.

Дареному коню, как известно в зубы не заглядывают, но наш конь оказался троянским. Непродолжительное время он радовал глаз и приносил пользу, но затем стал сперва скалить зубы, а потом и вовсе, простите за оборот, ржать над наивными пассажирами. Неравнодушная Татьяна Ивановна, а следом за ней и мы озаботились ложным плакатом. Последнему осталось жить недолго.

Юрий Важник, руководитель Белорусской Ассоциация экспертов и сюрвейеров на транспорте:

Они помогают. И нам много людей говорят спасибо, что есть информация, так как до этого вовсе никакой информации не было. Планово эти информационные панели будут меняться в ближайшее время. Вот вы видите прототип того, что будет в нашем городе уже скоро. После 1 марта это будет меняться. Все время этот процесс происходит. На остановочных пунктах чуть медленнее меняется по причине организационно-финансовой.

Эта история как нельзя лучше укладывается в старую пословицу «У семи нянек дитя без глазу…». Девять месяцев в центре города на самом видном месте информационные плакаты несли не информацию, а дезинформацию. С одной стороны, мелочь, но если посмотреть иначе, то совсем нет, если мы, конечно, еще хотим считать Минск европейской столицей. Маловероятно, что подобные казусы могли произойти в Риме, Париже или Берлине. Впрочем, и у них бардака хватает.

И в завершение сюжета совет всем неравнодушным гражданам: хотите постоять за других? Ездите в автобусах, троллейбусах или метро.