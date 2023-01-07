«Праздничные богослужения в более чем 800 храмах». МВД Беларуси несёт службу в усиленном режиме

Новости Беларуси. В Беларуси обеспечена безопасность для всех, кто посещает храмы и принимает участие в рождественских мероприятиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все ночные богослужения прошли спокойно. Сотрудники МВД сообщили о мерах, предпринимаемых для избежания ЧП. Стражи порядка продолжают нести службу в усиленном режиме.

Александр Купченя, начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси:

В ночь с 6 на 7 января состоялись праздничные богослужения в более чем 800 храмах. Правопорядок в местах массового пребывания верующих обеспечивали дополнительные наряды милиции. В первую очередь работа была ориентирована на оказание содействия организаторам рождественских мероприятий и обеспечение безопасности граждан.