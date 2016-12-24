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Дед Мороз уже забрал мое письмо: 24 декабря в Театре оперы и балета прошло представление для детей

24 декабря 2016 11:46
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Новости Беларуси. Акция «Наши дети» продолжает предновогоднее шествие по стране. Так, 24 декабря при поддержке организации «Белая Русь» несколько тысяч ребят из разных уголков страны стали участником Рождественского представления в Национальном театре оперы и балета.

Ведущие мастера сцены представили вниманию маленьких гостей и их родителей балет «Бахчисарайский фонтан».

Этот спектакль, по мнению, организаторов, подарит ребятам новогоднее настроение. Кроме красочного представления зрителей ожидали, интерактивные игры со сказочными персонажами и сладкие подарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дети:
Наверное, Дед Мороз уже забрал мое письмо. Я пожелал ему здоровья и счастья.

Сегодня Дед Мороз раздаст подарки. Все будет очень весело!

Александр Шатько, заместитель председателя Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Наша главная цель – подарить перед Новым годом участникам нашего движения радость, чтобы они увидели друг друга, пообщались и поделились впечатлениями.

# общество # Новый год # Александр Шатько

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