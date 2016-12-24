Дед Мороз уже забрал мое письмо: 24 декабря в Театре оперы и балета прошло представление для детей

Новости Беларуси. Акция «Наши дети» продолжает предновогоднее шествие по стране. Так, 24 декабря при поддержке организации «Белая Русь» несколько тысяч ребят из разных уголков страны стали участником Рождественского представления в Национальном театре оперы и балета.

Ведущие мастера сцены представили вниманию маленьких гостей и их родителей балет «Бахчисарайский фонтан».

Этот спектакль, по мнению, организаторов, подарит ребятам новогоднее настроение. Кроме красочного представления зрителей ожидали, интерактивные игры со сказочными персонажами и сладкие подарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дети:

Наверное, Дед Мороз уже забрал мое письмо. Я пожелал ему здоровья и счастья.

Сегодня Дед Мороз раздаст подарки. Все будет очень весело!

Александр Шатько, заместитель председателя Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Наша главная цель – подарить перед Новым годом участникам нашего движения радость, чтобы они увидели друг друга, пообщались и поделились впечатлениями.