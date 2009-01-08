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Праздничная ёлка в Свято-Духовом кафедральном соборе собрала более двух тысяч белорусских ребят

08 января 2009 17:51
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Это дети из пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС районов, а также из семейных детских домов и школ-интернатов.Такое представление в столице проходит ежегодно и, поздравляя с рождеством маленьких белорусов, Митрополит Филарет напомнил, что именно на взрослых лежит ответственность за воспитание будущего поколения.

Из собора дети отправились во Дворец культуры МТЗ. Здесь их ждала праздничная программа, встреча с известными белорусскими исполнителями. Кроме того, маленькие зрители получили новогодние сувениры и подарки. Эта благотворительная акция уже стала традиционной и прошла в столице в 15-й раз.
# общество

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