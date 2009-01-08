Праздничная ёлка в Свято-Духовом кафедральном соборе собрала более двух тысяч белорусских ребят

Это дети из пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС районов, а также из семейных детских домов и школ-интернатов.Такое представление в столице проходит ежегодно и, поздравляя с рождеством маленьких белорусов, Митрополит Филарет напомнил, что именно на взрослых лежит ответственность за воспитание будущего поколения.



Из собора дети отправились во Дворец культуры МТЗ. Здесь их ждала праздничная программа, встреча с известными белорусскими исполнителями. Кроме того, маленькие зрители получили новогодние сувениры и подарки. Эта благотворительная акция уже стала традиционной и прошла в столице в 15-й раз.