Праздничная иллюминация будет украшать Минск с 16 декабря и до конца рождественских праздников

Новости Беларуси. Гирлянды на городских елках с 16 декабря будут радовать минчан и гостей столицы. Всего установили полтора десятка «зеленых красавиц». Новая елка появилась возле «Чижовка–Арены». В 2013 году много нового есть и в новогоднем оформлении города. В преддверии чемпионата мира по хоккею добавилась спортивная символика. Сиять в огнях столица будет до конца рождественских праздников.

Делать праздник для него привычная работа. Валерий Леонидович в буквальном смысле «зажигает» все столичные елки и огни подсветки. При помощи компьютера и специального пульта управления. В диспетчерской службе «Мингорсвета» за городской иллюминацией следит электронная система.

Валерий Кучмель, диспетчер оперативно-диспетчерской службы УП «Мингорсвет»:

Когда происходит нормальное включение данной подстанции, она горит зелененьким или синеньким цветом. В зависимости от режима. Если происходит авария, значит лампочка светодиодная горит красным цветом.

Георгий Тоболин, начальник специализированного района № 1 УП «Мингорсвет»:

На сегодняшний момент на этой елке висит 5,5 тысяч ламп-светодиодов и 1,5 тысячи ламп-стробоскопов, которые дают эффект вспышки, а также на звездном небе присутствуют те же лампы-стробоскопы.

Главная 35-метровая красавица на Октябрьской площади к «световому сезону» полностью готова. Вместе с десятком центральных елок из других районов. В 2013 году особое внимание – энергосберегающим технологиям. Расширилась и тематика украшений. В преддверии мирового первенства добавилась спортивная символика. К слову, это далеко не единственное ноу-хау.

Георгий Тоболин, начальник специализированного района № 1 УП «Мингорсвет»:

Мы ушли от центральных частей и немножко продолжили иллюминацию в спальных районах. Это «Чижовка-Арена».

В «Мингорсвете» подсчитали: на световое оформление города энергии тратят не так много: менее полупроцента от общегородского потребления. А вот бюджетных средств уходит около 2 млрд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для сравнения: в Армении, Молдове и России эти цифры другие.

Минчане:

Если уже Новый год, то, что тут таить, праздник – надо праздновать, надо украшать город.

Очень красиво, когда включена подсветка, когда это все ярко, мигает, украшает.

Очень нравится. Предновогоднее настроение.

Масштабное оформление столицы началось еще в 2001 году. Тогда засветились дома по проспекту Независимости. Сегодня в Минске насчитывается более полутора тысяч иллюминационных конструкций, 120 тысяч светодиодных лампочек в растяжках. К 2014 году их количество и вовсе вырастет на треть.

С 16 декабря гирлянды на городских елках гореть будут каждый вечер с момента включения наружного освещения до 23:00 и каждое утро с 6:00 до момента выключения уличных фонарей.