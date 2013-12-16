В Гродно стартовала благотворительная акция «Новогоднее чудо» и появилась «елка желаний»

Новости Беларуси. «Новогоднее чудо». Благотворительная акция под таким названием стартовала в Гродно. В крупных торговых центрах появились «волшебные корзинки». Любой желающий может купить и положить в них сладости, различные детские игрушки, канцтовары, одежду. Все это можно также отдать волонтерам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Собранные подарки будут переданы в детские дома, многодетные и неполные семьи. Желающих принять участие в акции очень много: в первый день собрано несколько тысяч подарков.

Жители Гродно:

Деткам надо помогать. И то, что мы хотя бы маленький вклад какой-то делаем, это очень приятно, это хорошо, это не жалко. Это слишком мало от того, чего мы должны дать, чего могли бы дать.

Очень нужное дело, потому что дети – это самое важное, это будущее, без которого страны не будет существовать.

Каждый может почувствовать себя Дедом Морозом в рамках еще одного благотворительного мероприятия. Конверты с пожеланиями детей, которые они написали в письмах сказочному персонажу, прикреплены к «елке желаний» в торговых точках города. Взяв конверт, можно реализовать мечту конкретного ребенка.

Екатерина Логинова, волонтер Гродненского благотворительного общества:

Ребенок сам писал, что он хочет на Новый год получить от Деда Мороза. У вас есть замечательная возможность побыть Дедом Морозом. Вы покупаете подарок, о котором написали, прикрепляете письмо и кладете в эту же корзину. И, соответственно, этот подарок попадает к ребенку, для которого вы купили.