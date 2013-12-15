В Музее белорусской государственности открыли экспозицию, посвященную «Дожинкам»

Новости Беларуси. На неделе в самом молодом музее страны — Музее белорусской государственности — открыли экспозицию, посвященную главной аграрной традиции новейшего времени - фестивалю «Дожинки».

Корреспонденты программы «Неделя» на СТВ пришли на выставку с пустыми руками, но в компании человека, явно знающего своё дело.

Кому как ни ему сделать исключение. Своими руками он собирает хлеб уже 16 лет. Комбайнер Михаил Солодуха — настоящая звезда на хлебной ниве. Трижды становился лучшим среди хлеборобов страны. Во время жатвы он не просто ставит рекорды, а уходит в отрыв. Личный намолот 7700 тонн кажется нереальным. Для него и для самого хлебный марафон сродни олимпийскому. А стремление собрать максимальный урожай — лучший допинг.

Михаил Солодуха, комбайнер агрокомбината «Ждановичи»:

Отбирают на республиканские Дожинки, потом на областные и районные. Не знаю, как олимпийцев каких сортируют.

Эти кадры мы снимали в августе в разгар сезона. На корабле полей Михаил как рыба в воде. Трижды на «Дожинках» выигрывал автомобиль. На последней иномарке ездит сам. Правда, сесть за руль получается только в холодное время года. Если лето обычно сезон отпусков, то только не для тружеников села. Жаркие дни, когда у аграриев нет времени на сон и отдых, весь год кормят.

Михаил Солодуха, комбайнер агрокомбината «Ждановичи»:

В прошлом году я намолотил 7700. Урожай был хороший, погода позволяла, комбайн новый. И чтобы достичь этих результатов, нужно вкладывать душу и сердце в свою работу.

Но вот о том, что его работа — уже история, Михаил не задумывался. Пока не увидел здесь свое фото. Момент награждения на последних «Дожинках» — самый памятный для комбайнера — сейчас один из экспонатов музея современной белорусской государственности. Здесь фиксируется новейшая история. Теперь есть и летопись «Дожинок-2013» в Жлобине. Начало традиции собирать по крупицам историю уникального белорусского агрофэста заложено.

Василий Седин, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Со временем это все будет принимать историческое начало. Если раньше мы пахали сохой, косили косами, серпами, сегодня мы уже видим совершенно другую технику. Видите, что сегодня делается? Какой прогресс! Поэтому в этом плане будет интересно всем.

«Дожинки» — белорусское ноу-хау. Масштабный агрофэст, без которого уже нельзя представить завершение уборки зерновых. Можно смело утверждать, праздник урожая с таким размахом из года в год нигде в мире больше не отмечается. В следующем году белорусские «Дожинки» отметят совершеннолетие. Самые первые прошли в Столине в 1996. Лучших комбайнеров тогда награждали автомобилями «Жигули», а один механизатор получил даже минитрактор. Конец жатвы на белорусских землях крестьяне сколько помнит история отмечали торжественно с обрядами, радуясь собранному урожаю. О том, что идея облечь народные традиции в форму фестиваля получит такое грандиозное продолжение, организаторы первого фестиваля, конечно, не помышляли.

Яна Шипко, корреспондент СТВ:

Какой ароматный каравай, только что из печки! Недаром испокон веков в народе к нему было особое бережное отношение. Вспомните, как бабушки учили не переворачивать буханку лицом вниз. Иначе можно было накликать беду. Или за столом, например, нужно было доесть хлеб до последнего кусочка, иначе в оставшемся оставалось счастье. Как бы то ни было, хлеб символизировал единство в семье, подобно тому, как сейчас Дожинки — главный праздник хлеборобов — по сути объединяет всю страну.

Иван Крук, главный редактор издательства «Адукацыя i выхаванне»:

Тыя людзі, якія стаялі ля вытокаў ператварэння нашых родавых «Дажынак» ў агульнанацыянальнае свята, яны падхапілі вельмі правильную ідэю - паказаць, што мы гуртам, талакой, усей Беларуссю паднімаем, збіраем ураджай.

Истоки праздника еще в старославянских обрядах. От выращенного хлеба зависело семейное благополучие. Жатву завершали женщины молча, подчеркивая сакральность момента. А последний сноп относили в дом, где дожинки отмечали праздничными блюдами. Колоски из этого снопа потом весь год использовались в особых ритуалах и на свадьбах, и на крестинах.

Иван Крук, главный редактор издательства «Адукацыя i выхаванне»:

Адна з самых выразных рыс ментальнасці беларусаў — іх талерантнасць і талочны падыход да заключнага сбору ўраджая. Абавязкова пакідалі самы лепшы кавалачак самага высокага жыта, самы высокі колас, потым завівали бараду, прыгінали да зямлі, клалі туды кавалачак сала, хлеба і гэта называлася «Вялесава барада». Жанчыны качалися праз гэту «Вялесаву бараду», прыгаворваючы: ніўка, ніўка, аддай мне сілку.Самае галоўнае - ідэя паказаць, якім ты багатым стаў, як ты адпрацаваў гэты год. А потым, нам заўседы, відаць, не хапае шчырага, добрага слова кіраўніка, гаспадара, бацькі сямьі, так сказаць, адзін аднаму, как падзячыць за дапамогу.

Хлеборобы отфестивалят, а жители плоды «Дожинок» пожинают еще долго. Дожиночные столицы начинают задолго готовиться к празднику, преображаясь и получая все объекты, которых не хватало городу. В этом году в Жлобине обновили гостиницу, автовокзал, построили зал игровых видов спорта, боулинг-клуб.

Анатолий Лис, помощник Президента, главный инспектор по Гомельской области:

Более триллиона белорусскмих рублей было вложено в этот город. Электрифицировали железную дорогу. Это очень знаковое событие. Последние 20 лет у нас не было железной дороги. электрификации. Сегодня от Жлобина до Осиповичей электрифицирован этот участок и дальше будет продолжен. Гостиница построена. Это очень важное событие - в Жлобине до этого не было большой гостиницы. Это все для людей сделано. «Дожинки» прошли, а люди будут жить и радоваться.

Молодечно принимал «Дожинки» 2 года назад. Построенным к фестивалю объектам жители до сих пор не нарадуются. В спортивном комплексе сегодня проходят даже первенства Европы. На ледовой арене проводят и концерты, и соревнования, и массовые катания. А в аквапарке вообще неизменный аншлаг.

Посетитель:

Этот аквапарк очень хорош тем, что можно отдохнуть, провести хорошо время. Очень классно.

Посетительница:

Очень нравится, все интересно, просто класс.

Леонид Козлов, директор Минской областной комплексной детско-юношеской спортивной школы «Олимпик-2011»:

В городе ничего не было. Талантливые дети, талантливые спортсмены были, но куда? - Один спортивный зал по школам. Баскетболистов, волейболистов, кто их знал, а сегодня знают все. Спортивный зал сегодня востребован. Тысячи людей приходят к нам.

Не узнать и сам город. Преобразилось множество объектов, появились красивые парки. Место, где сейчас амфитеатр, раньше в народе называли Лысой горой. Теперь это любимое место отдыха горожан и главная площадка известного молодечненского фестиваля.

Александр Ахраменко, главный инженер Дворца культуры г. Молодечно:

Наш амфитеатр оснащен последним светозвуковым и инженерным оборудованием, которое позволяет проводить мероприятия на самом высоком уровне.

Житель Молодечно:

Дороги стали лучше везде... Преображаются города вообще в Беларуси, лучше стал намного город Молодечно.

Жительница Молодечно:

Очень, было много построено, украшено, очень изменился. Такая радость была, даже гордость за такие события, за свой город гордость была.

Житель Молодечно:

Стало намного красивее, особенно площадь Ленина, все прекрасно сделали.

Следующие «Дожинки» уже готовится принять Городок в Витебской области. Тем временем, организаторы размышляют над новым форматом фестиваля. Поручение разнообразить Дожинки дал в этом году президент. Одна из идей — расширить праздник. Отмечать не только сбор зерновых, но и завершение уборки всего урожая. Раньше в народе этот праздник назывался «Богач». Главная идея — чествование хлеборобов, конечно, сохранится. Ведь для тружеников села, не избалованных вниманием, таких как Николай Скоринко, участие в «Дожинках» становится одним из самых ярких жизненных воспоминаний.

Николай Скоринко, призер «Дожинок-2002» и «Дожинок-2003»:

В первый раз побывал в 2000 году в Полоцке. Тогда холодильник подарили. А в 2003 в Пружанах телевизор подарили. Все понравилось. (Дипломы храните?) Все есть, память же. (Холодильник с телевизором еще служит?) Конечно, все работает.

Даже те кто далек от сельского хозяйства от души веселятся на «Дожинках». Что говорить о главных героях жатвы. Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает.