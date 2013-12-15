Людмила Антонова, доярка «Фалько-Агро»: У меня 3 выходных в месяц, но не жалею и не обираюсь жалеть, что работаю здесь

Новости Беларуси. Пополнять молочные реки столичного региона и достигать лучших результатов. Оператор машинного доения сельхоз филиала «Фалько-Агро» агрокомбината «Дзержинский» Людмила Антонова несколько лет подряд в передовиках животноводства Минщины. Профессиональный подход и преданность делу помогли стать не только лидером в родном хозяйстве, но и получить престижную премию «Человек года Минщины». На ферме Людмила Николаевна в 20 лет. И сейчас молодая, но опытная труженица, служит примером для начинающих доярок. Подробности в сюжете программы «Центальный регион» на СТВ.