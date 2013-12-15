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Людмила Антонова, доярка «Фалько-Агро»: У меня 3 выходных в месяц, но не жалею и не обираюсь жалеть, что работаю здесь

15 декабря 2013 18:24
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Новости Беларуси. Пополнять молочные реки столичного региона и достигать лучших результатов. Оператор машинного доения сельхоз филиала «Фалько-Агро» агрокомбината «Дзержинский» Людмила Антонова несколько лет подряд в передовиках животноводства Минщины.  Профессиональный подход и преданность делу помогли стать не только лидером в родном хозяйстве, но и получить престижную премию «Человек года Минщины». На ферме Людмила Николаевна в 20 лет. И сейчас молодая, но опытная труженица, служит примером для начинающих доярок. Подробности в сюжете программы «Центальный регион» на СТВ.

# общество # Молоко в Беларуси # Людмила Антонова

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