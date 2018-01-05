«Будем смотреть подарок, будем кушать конфеты»: подарки от имени Президента получили дети из разных уголков страны

Новости Беларуси. В преддверии Рождества ее дарят участники благотворительной акции «Наши дети». 5 января подарки от имени Президента получили ребята в самых разных уголках страны, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

В первую очередь те, кто нуждается в особенном внимании и заботе. А многие из них собрались на новогодней елке во Дворце Независимости. Маленьких гостей встречали сказочные персонажи. Яркий праздничный антураж, хороводы, песни и танцы - надолго останутся в детской памяти. На уже традиционную елку приехали дети сразу из нескольких областей Беларуси. Приглашения получили многодетные семьи и сироты. Многие впервые побывали не только во Дворце Независимости, но и в столице.

Гости:

Очень много веселья, радости, много гостей. Мы хотим передать детскому дому привет, нам очень здесь нравится, здесь очень красиво, мы делаем поделки.

Собирается много людей, все празднуем, дарят подарки. В этой сказочной атмосфере, когда любимые герои оживают, трудно не поверить в чудо. В то, что все новогодние желания обязательно исполнятся.

Гости:

Я верю, я желаю, чтобы люди во всем мире помогали друг другу. Памятные мгновения запечатлели в фотобоксах, обязательный пункт программы – фотографии с именитыми артистами. Подарки к новогоднему шоу от имени Президента получил каждый маленький гость Дворца Независимости.

Подарки от Президента получили не только те, кто побывал во Дворце Независимости. Заботу государства, еще и щедро приправленную конфетами, ощутили ребята в Витебске. Грамотное лечение, неожиданный праздник и 200 вкусных подарков. И на детское «спасибо» ответ «на здоровье». Праздник состоялся в областном клиническом центре.

Ярослава Солодухина, житель Витебска:

Я лежала в больнице на Новый год, не ожидала такого. Будем смотреть подарок, будем кушать конфеты. 95 воспитанников Витебского Дома ребенка встретили этот новый год с мамой и папой. И это лучший подарок от взрослых. Но и те, кто пока ждет родителей, не остались без внимания. Еще сотня подарков, но уже в виде игрушек, для самых маленьких.

Юрий Деркач, начальник управления здравоохранения Витебского облисполкома:

Находясь в специализированном доме, эти дети получают подарки, они счастливы по-своему. Очень хорошо, что государство в полном объеме заботиться о таких детях, они не остаются одни, всегда имеют помощь и поддержку взрослых.

Поздравили от имени главы государства и пациентов детской инфекционной больницы. Подарки передали представители министерства здравоохранения. Каждому малышу, которому предстоит встречать рождество в этих стенах вручили мягкие игрушки и разумеется, сладости.

Мамы:

Мы попали сюда 2 января, сразу после Нового года. Это было очень тяжело для всех нас и вот такое после всего: капельниц, уколов, конечно, ей приятно получить такой подарок.

Мы себя лучше чувствовали, а тут еще такие подарки. Так что, дети остались не без праздника.

Игорь Лосицкий, заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:

Сложилась такая ситуация, что детки попали в больницу накануне праздников, накануне большого праздника Рождества Христова. Заходишь в палату – так щемит сердце и хочется от всей души поздравить их с праздником.