Православный фестиваль «Радость» проходит в Минске. Здесь можно увидеть даже древние святыни монастырей

В дни Светлой седмицы – первой недели Пасхи – в Минске открылся православный фестиваль «Радость». Он приурочен к Воскресению Христову и приглашает в гости всех, кто хочет окунуться в волшебную атмосферу добра и любви.

Тема нынешнего года – музыка. Встречи с интересными людьми, выступления церковного хора и завораживающие соло-номера. Насыщенная программа придется по вкусу каждому!

Анастасия Волкович, куратор фестиваля:

Также у нас будут кинопоказы, связанные с кино, музыкой. У нас будут театральные представления, в них будут участвовать и дети, и взрослые. Наш православный фестиваль международный, к нам участники приехали не только из самых разных уголочков нашей страны, Беларуси, но и из России, Сербии, Сирии, Греции, Палестины, в этот раз Молдова участвует.

Cамер Вакин:

Мы приехали от монастыря святой Феклы, Сирия. Привезли от монастыря икону, плюс некоторые вещи из монастыря. Монастырь святой Феклы IV века, гробница – I век. Это единственное место, где идет служба на языке Христа, на древнеарамейском языке.

Деян Аврамович:

Представляем монастырь Святой Троицы, Сербия. Маленький город, монастырь находится на горе. Я хочу пригласить наших дорогих белорусов, братьев и сестер, чтобы пришли на наш фестиваль «Радость», чтобы помогли не только Сербии, чтобы помогли каждому монастырю. Мы вас любим и ждем!

Добро пожаловать в сказку! Батлейка, мастер-классы и пасха­льные квартирники. Детская площадка – особый подарок для юных участников фестиваля.

Ирина Мощенская, кур­атор детской програм­мы фестиваля:

В гостях у нас будут играть для вас и профессиональные музыканты, и барды, и любители авторской песни, и просто добрые песни. Придет музыкант Иван Солас с арфой. Еще у нас будут вечерние чтения для детей, мы назвали проект «Вечерние почитайки».

А теперь чайная пауза! Для самых маленьких гостей работает и «НеобыЧАЙное кафе». В этом удивительном месте, ребята могут получить любимые лакомства. Главное – отыскать правильные ответы на вопросы музыкальной викторины!

Анастасия Волкович:

В этом году самые главные события, которые есть на нашем фестивале, – это принесение личных вещей преподобного Серафима Саровского и приезд Серафима-Дивеевского монастыря как участника фестиваля. Ежедневно с 9 утра до 9 вечера в нашем главном храме Державный можно поклониться святыням и попросить помощи у преподобного Серафимушки Саровского, поклониться ему и попросить о самом главном.