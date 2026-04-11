Православные верующие отмечают Великую субботу

Последний день перед Светлым Христовым Воскресением у православных верующих. Наступил самый тихий и таинственный момент церковного года, связанный с евангельскими событиями после распятия Христа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По преданию, он спустился в ад, чтобы спасти праведников и победить смерть. Страстная суббота наполнена радостным предчувствием Воскресения. Именно сегодня мы должны стать свидетелями необычного явления: сошествие Благодатного огня в Иерусалиме у гроба Господня. В Беларусь святыню доставят, пасхальным утром. Встреча лампады с Благодатным огнем в Минске состоится в Свято-Духовом кафедральном соборе. Ожидаемое время прибытия – 9.00.