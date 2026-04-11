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Православные верующие отмечают Великую субботу

11 апреля 2026 07:37
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Последний день перед Светлым Христовым Воскресением у православных верующих. Наступил самый тихий и таинственный момент церковного года, связанный с евангельскими событиями после распятия Христа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Православные верующие отмечают Великую субботу-2

По преданию, он спустился в ад, чтобы спасти праведников и победить смерть. Страстная суббота наполнена радостным предчувствием Воскресения. Именно сегодня мы должны стать свидетелями необычного явления: сошествие Благодатного огня в Иерусалиме у гроба Господня. В Беларусь святыню доставят, пасхальным утром. Встреча лампады с Благодатным огнем в Минске состоится в Свято-Духовом кафедральном соборе. Ожидаемое время прибытия – 9.00.

# Православные в Беларуси

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