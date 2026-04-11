Белорусское общество дружбы и Совет Республики намерены развивать сотрудничество

Мировое сообщество должно знать правду о Беларуси, и народная дипломатия играет в этом огромную роль. Об этом заявила председатель Совета Республики во время встречи с представителями Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Партнерские связи налажены с Россией, Китаем, Германией, Кубой, Словакией и многими другими государствами. Сегодня в обществе создано более 40 клубов дружбы с разными странами. За последние два года они провели около 140 мероприятий. Это юбилейные вечера, круглые столы, выставки живописи и фотографий. Большой популярностью пользуются дни, посвященные отдельной стране в Беларуси. В планах Общества – наладить совместную работу парламентскими группами дружбы и укрепить сотрудничество в сфере молодежной политики.