Минск и Сочи намерены расширять сотрудничество

Ключевая тема переговоров – активизация взаимодействия в торгово-экономической, транспортной и гуманитарной сферах. В этом году темп роста товарооборота уже составил свыше 102 %. Владимир Кухарев отметил высокий потенциал взаимодействия и в туристической отрасли.

Стороны также обсудили логистику. Прямой рейс Минск – Сочи выполняется дважды в неделю, курсируют поезда и автобусы. За 2025 год белорусская авиакомпания перевезла более 25 тысяч пассажиров по этому направлению. Набирает обороты также и гуманитарное сотрудничество.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

У нас очень серьезная работа движется по всем направлениям. Мы видим вот уже первые месяцы этого года, что динамика хорошая, она дает результат. Обсудили на встрече, как продвигается работа по выполнению плана мероприятий, дорожной карты наших совместных действий, которую мы подписали. Видим, что очень серьезно продвигаемся по самым различным направлениям.

Андрей Прошунин, глава администрации Сочи (Россия):

Направлений у туризма много. Мы их сегодня насчитали более 12. Поэтому у нас есть чем поделиться, есть что подсказать, но вместе с тем мы готовы взять опыт тот, который реализует Беларусь в данной отрасли у себя здесь на территории. Мы ежегодно на протяжении уже двух последних лет принимаем порядка 8 миллионов людей по году.

Стороны договорились расширять сотрудничество в сфере событийного туризма и проработать вопрос увеличения поставок белорусской продукции в розничные сети города-курорта.