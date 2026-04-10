В Ветке перезахоронили останки 75 жертв геноцида

В Беларуси продолжается масштабное и беспрецедентное расследование уголовного дела о геноциде нашего народа в годы Великой отечественной войны. Это открывает все более чудовищные масштабы преступлений фашистов и новые факты.

В Ветке 10 апреля перезахоронили останки 75 человек – жертв геноцида, которые обнаружили в прошлом году при раскопках на окраине райцентра. После эксгумации и экспертиз их придали земле со всеми почестями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте побывала Анна Корольчук.

В августе 1942 года в Ветку прибыл отряд фашистских карателей для уничтожения собранных полицаями евреев и цыган. Людей вывезли в лес и расстреляли. Кого-то закопали в общей яме живьем. За гитлеровцами проследила местная жительница: женщина искала среди задержанных мужа и дочь.