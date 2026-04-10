В Ветке перезахоронили останки 75 жертв геноцида
В Беларуси продолжается масштабное и беспрецедентное расследование уголовного дела о геноциде нашего народа в годы Великой отечественной войны. Это открывает все более чудовищные масштабы преступлений фашистов и новые факты.
В Ветке 10 апреля перезахоронили останки 75 человек – жертв геноцида, которые обнаружили в прошлом году при раскопках на окраине райцентра. После эксгумации и экспертиз их придали земле со всеми почестями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На месте побывала Анна Корольчук.
В августе 1942 года в Ветку прибыл отряд фашистских карателей для уничтожения собранных полицаями евреев и цыган. Людей вывезли в лес и расстреляли. Кого-то закопали в общей яме живьем. За гитлеровцами проследила местная жительница: женщина искала среди задержанных мужа и дочь.
Юрий Антоненко, специалист по охране историко-культурного наследия Ветковского центра культуры и народного творчества:
Она пошла по их следам в лес и спряталась, когда увидела колонну возвращающихся карателей. Это была легковая машина с телегой, набитой лопатами, но без сопровождения людей гражданских. Она пошла дальше вместе с ними и нашла место, где шевелилась земля, было много крови, и потеряла сознание.
Спустя 80 лет ее показания дали наводку прокуратуре. Сведения были найдены в архивных документах 50-х годов в ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа. Факт подтвердили несколько старожилов – слышали эту историю от родственников. Точное место убийства искали по немецким аэрофотоснимкам – захоронение обнаружили со второй попытки.
Сергей Синицкий, прокурор Ветковского района:
По архивным данным у нас должен был быть 61 человек, оказалось более крупное захоронение. Жертв отказалось больше, плюс захоронение производилось в два слоя. На костных останках имелись повреждения, характерные для выстрелов. При том входное отверстие приходилось на заднюю часть. Стреляли со стороны спины.
Экспертиза установила: не менее 30 погибших были детьми. Вместе с останками найдены личные вещи жертв: фрагменты ремней, бусы, гребни, кольца и серьги. Их передали в Народный музей боевой и трудовой славы ветковской школы №1.
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