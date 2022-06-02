Дополнительно выставят 6 площадок. Где можно будет купить свежие овощи и фрукты в Минске?

Свежие фрукты и овощи, да еще и под домом – отличная покупка летом. В Минске для реализации ягод, фруктов и зелени размещено более 100 ларьков, в которых чего только не увидишь: и драконий фрукт, и личи, и привычную черешню. Количество таких торговых мест Мингорисполком в 2022 году увеличивает.

Ирина Маслакова, заместитель начальника главного управления-начальник отдела торговли и услуг главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

В нынешнем сезоне продолжат работу в Минске 127 торговых объектов. Также дополнительно сейчас на аукцион, на продажу права аренды, заключения договора выставлено будет шесть площадок: четыре в Заводском районе, две в Первомайском.

Стать владельцем ларька овощей и фруктов может любой желающий. Для этого нужно заключить специальный договор с Мингорисполкомом. Однако стоит понимать, что не так-то просто конкурировать с крупными магазинами и соседними ларьками: ассортимент должен быть широкий, качественный и безопасный.

Ирина Маслакова:

Работа продолжается по выявлению необходимости выставления дополнительных таких мест. Эти вопросы рассматриваются администрациями районов. Площадки выставляются через аукцион, поэтому право заключения договора аренды может выкупить любой желающий.

Узнать о расположении таких ларьков достаточно просто: вся информация находится на сайте районных комитетов. Туда же можно внести свои предложения по усовершенствованию работы или жалобы, например, на антисанитарию на точках. Кстати, вопросом безопасности продукции тщательно занимается санэпидемстанция. Медики часто проверяют владельцев ларьков на соблюдение требований. Именно из-за нарушений санитарных норм ларьки периодически закрывают.

Ирина Маслакова:

Не стоит забывать, что могут выявляться нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Соответствующие службы контролируют. В случае выявления самостоятельно таких фактов можно сообщать как в санстанцию, так и в отделы торговли и услуг, которые будут принимать меры реагирования.