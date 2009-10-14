Православные верующие отмечают покров Пресвятой Богородицы

Праздничные службы пройдут по всей Беларуси. В этот день христиане просят у Царицы Небесной защиты и помощи, а девушки молятся о скорейшем замужестве.Согласно народному календарю, именно с Покровов можно играть свадьбы. А по погоде в День Покрова Пресвятой Богородицы наши предки предсказывали характер предстоящей зимы. Если ветер с севера или востока – быть холодной зиме, с юга – будет теплой, с запада – снежной, ветер переменчивый – к зиме непостоянной.