В Витебске продемонстрировали эскизы памятника княгине Ольге

Равноапостольную считают основательницей города. По легенде древнерусская правительница заложила над Двиной деревянный замок, назвав его Витебском.

В выставочном зале музыкальной гостиной на суд горожан представили 16 вариантов будущего памятника от белорусских скульпторов. При выборе лучшего эскиза будут в первую очередь учитывать мнение посетителей выставки. Выбор места для установки памятника также доверят витебчанам.

– Скульпторы представляют свои работы с архитектурными привязками, с фотомонтажом тех мест, где бы они хотели видеть данный памятник. Начались общественные слушания. Каждый желающий может придти на выставку, проголосовать за ту работу, которая ему наиболее импонирует, оставить запись в книге. Потом будет сформировано профессиональное жюри, которое рассмотрит результаты общественного мнения и будут подведены итоги, – рассказал главный специалист отдела культуры Витебского горисполкома Петр Подгурский.