Жизнь Минска и минчан 13 октября

«Столичные подробности» готовы рассказать о том, что происходило рядом с вами, но, возможно, осталось незамеченным.

КОМСОМОЛЬСКОЕ ОЗЕРО ОСТАЛОСЬ БЕЗ ВОДЫ

Городскому водоёму предстоит пережить глобальную реконструкцию. Там, где ещё недавно загорали минчане, работают экскаваторы. Всё для того, чтобы уже к следующему купальному сезону отдыхающие могли занять свои места на обновленном пляже. По задумке архитекторов здесь появятся две параллельные аллеи, ручьи и фонтаны, в том числе прямо на поверхности озера. В генеральном плане проекта – 60-метровый пешеходный мост на остров, причал, экологическая тропа, экскурсионная площадка и уютные беседки. Предусмотрен здесь и речной транспорт: за считанные минуты минчане смогут попасть в любую часть Комсомольского озера.

ПОСЛЕ РЕМОНТА НА УЛИЦЕ ЯКУБОВСКОГО ЛЮКИ ОКАЗАЛИСЬ В НЕРАВНОМ ПОЛОЖЕНИИ

В одном чуть дождь и утопают ноги. А другой по высоте скорее напоминает колодец. Железная крышка возвышается над асфальтом на 15 сантиметров минимум. И если днём препятствие можно обойти, то в тёмное время суток можно и покалечиться. По иронии судьбы именно здесь расположен переход для слабовидящих. Каким образом полосу препятствий преодолевает эта категория людей – большой вопрос.

КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ ОСТАНОВИЛОСЬ

У этой карусели в парке Челюскинцев в этом сезоне прощальная гастроль. Аттракцион в скором времени демонтируют. Кататься на нём стало небезопасно. Это старейшая в городе карусель. Первый круг почёта на ней был совершён в 1977 году. Вместо раритета установят новую радость для детей. А полюбоваться на столицу с высоты теперь можно будет с колеса в парке Горького. Правда, уже только весной.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПАРКА ИМЕНИ ГРЕКОВОЙ

Кроме дорожек здесь будет раздолье и для гребцов. Свислочь модернизируют в спортивный стиль. На месте старых зданий построят зоны отдыха. А на закрытом корте будут тренироваться теннисисты. Пока аллеи местные скамейки пусты, но после возрождения это место обещает стать самым популярным среди жителей столицы.

СОРВАЛ «ДЖЕКПОТ» И СКРЫЛСЯ

Касса зала игровых автоматов ушла в минус на 3,5 миллиона. За легкой выручкой в столичное мини-казино в микрорайоне Уручье пришел мужчина. В традициях детективного жанра, свое лицо похититель скрывал под маской, а в руке держал пистолет. Угрожая оружием, разбойник заполучил деньги и скрылся в неизвестном направлении.

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ В МИНСКЕ

Беларусь на престижных соревнованиях представят более 20 команд. В состав сборных входят победители отборочных соревнований в своих регионах, победители республиканских и международных олимпиад по математике и информатике. Конкуренцию им составят начинающие программисты России, Литвы, Латвии и Эстонии.

ЮБИЛЕЙ ТРАМВАЯ

Ровно 80 лет назад воскресным днем на минских улицах впервые застучали колёса. Отмечали событие с размахом. На Привокзальной площади состоялся митинг, а затем под звуки оркестра пять новеньких вагонов отправились в премьерный рейс. В первый день трамваи катали всех желающих до позднего вечера бесплатно. Сегодня в парке уже 156 вагонов. В год они проезжают пять с половиной миллионов километров. И перевозят 38 миллионов человек.

ИСТОРИЯ МИНСКА

В 1847 году в имении Слепянка под Минском родился Эдвард Адам Войнилович, хозяйственный и политический деятель Беларуси. После преждевременной смерти детей, Симеона и Елены, пожертвовал почти 300 тысяч рублей на строительство костела, который официально получил название Святых Симеона и Елены. 81 год назад Институт белорусской культуры реорганизовали в Академию наук Белорусской ССР. В 1950 году начал работу завод по производству бытовой радиотехники «Горизонт».

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