В 2015-м Беларусь получила небывалые надои молока: репортаж СТВ с одной из самых успешных молочно-товарных ферм страны

Новости Беларуси. Рекорд белорусских аграриев. За минувший год в стране получены небывалые надои молока. И это несмотря на засушливое лето. Специалисты отмечают, что это результат модернизации отрасли. За последнее время в стране реконструировано почти полторы тысячи молочно-товарных ферм. На одной из таких побывала корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Легкий макияж, прическа, обувь на высоком каблуке: в этой молодой ухоженной женщине узнать доярку с десятилетним стажем практически невозможно.

Олеся Онищук, оператор машинного доения СПК «Остромечево»:

Если раньше мы доили 40 голов, таскали бачки, выливали ведра, в холодильник относили, то сейчас ничего не надо носить.

Пять молочно-товарных ферм и треть дойного стада региона: сегодня это сельхозпредприятие входит в топ-10 самых успешных молочных производителей страны.

Несколько лет назад здесь сделали ставку на новейшие технологии. На обустройство быта буренок, конечно, потратились, однако солидные вложения окупились с лихвой.

Алексей Скакун, председатель СПК «Остромечево»:

Поголовье добавилось, и удой на корову был тогда 2 тысячи литров, а сейчас уже 8 516.

В сутки здесь получают порядка 56 тонн молока. Чтобы «брать» не только количеством, но и качеством, для животных даже разработали индивидуальную диету. Результат – свыше 80 процентов молока класса «экстра».

Николай Михальчик, главный зоотехник СПК «Остромечево»:

Закупили кормораздатчики, смесители, загрузчики. Этот кормораздатчик сам загружает, сам смешивает, сам раздает. Получается такая кормосмесь.

Буквально через несколько часов молоко уже принимают в переработку.

Это предприятие предлагает покупателю ассортимент в более 150 наименований продуктов. Их молочку знают далеко за пределами страны.

Тамара Тарасюк, начальник технологического отдела:

За декабрь месяц к нам пришло 80% молока экстра-класса. 20% - высшего сорта. Всего мы перерабатываем около 50 тонн молока ежедневно.

А это уже конечная стадия переработки – уникальный цех по производству инновационного молочно-жирового концентрата в Иваново.

Константин Свирид, генеральный директор государственного объединения «Брестмясомолпром»:

С вводом этого предприятий в Брестской области будет практически 100% перерабатываться сыворотка. Если до этого времени мы перерабатывали 92-93% - это только сладкую сырную сыворотку и подсырную сыворотку, то сегодня мы имеем возможность перерабатывать и соленую, и кислую сыворотку.

То, что раньше покупали, сейчас производят сами. Этот концентрат можно использовать и в пищевой отрасли, и в производственной. Более того, в планах – поставлять на экспорт.