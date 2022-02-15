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Беларусь отмечает 33 года со дня вывода войск из Афганистана

15 февраля 2022 07:08
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Новости Беларуси. 15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов. В 2022 году Беларусь, как и все страны постсоветского пространства, отмечает 33 года со дня вывода войск из Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На чужой земле проходили службу около 30 тысяч наших соотечественников. 789 белорусов не вернулись с той войны, 12 человек пропали без вести.  

Беларусь отмечает 33 года со дня вывода войск из Афганистана-1

Символом памяти об афганской войне в Минске стал мемориал «Остров слез». Комплексу уже четверть века. Инициаторами его возведения стали семьи погибших, а также участники военных действий в Афганистане, уволенные в запас. О том, чтобы на строительство памятника выделили деньги, позаботился лично тогда недавно избранный Президент.  

Беларусь отмечает 33 года со дня вывода войск из Афганистана-4

Мероприятия, приуроченные к этой дате, проходят по всей стране: это возложение цветов, митинги, панихиды, посещение могил воинов-интернационалистов.  

# Воины-афганцы в Беларуси # общество # Фотофакт

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